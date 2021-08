A tokiói olimpián részt vett győri sportolókat, edzőiket és sportvezetőket köszöntötte Dézsi Csaba András (Fidesz-KDNP) polgármester a győri városházán hétfőn, majd elismerő okleveleket adott át nekik.

A városvezető köszöntőjében gratulációját fejezte ki a sportolóknak. Úgy fogalmazott, hogy "büszkék voltunk azokra, akik küzdöttek és azokra is, akik eredményeket értek el".

Hozzátette, hogy a "győzelem sok munkát igényel, hiszen munka nélkül nincs eredmény, véletlenül nem lehet kijutni az olimpiára", és ott nyerni. Dézsi Csaba András kitért arra is, hogy nemcsak az olimpia, hanem a felkészülési időszak is különleges volt a koronavírus-járvány miatti korlátozások okán. A polgármester gratulált a sportolók edzőinek is, mert "különösen fontos" volt a versenyzők fizikai felkészítése mellett a mentális is. Elismerő oklevelet vett átt a Győri Audi ETO KC három játékosa, Háfra Noémi, Schatzl Nadine és Lukács Viktória, valamint Görbicz Anita szakmai tanácsadó és Holanek Zoltán erőnléti edző. A Győri Úszó Sportegyesület négy versenyzője, Jakabos Zsuzsanna, Sebestyén Dalma, Lobanovszkij Maxim és Szabó Szebasztián kapott oklevelet, ahogy Sebestyén Balázs erőnléti edző is.



JakabosZsuzsanna/Facebook

Végül a Győri Vízisport Egyesület három sportolója, Kopasz Bálint, Balla Virág és Takács Kincső vett át oklevelet a polgármestertől. A stábtagok közül Kopaszné Demeter Irén és Szabados Krisztián edzők, Weisz Róbert szakosztályvezető, Kocsis Róbert, az egyesület társelnöke, valamint Ábrahám Csaba, a klub ügyvezető elnöke kapott munkája elismeréseként oklevelet. Kopasz Bálint a közmédiának megtisztelőnek nevezte, hogy elismerő oklevelet kapott. A K1 1000 méteren olimpiai bajnok kajakozó élete legszebb élményeként tartja számon az ötkarikás játékokat.

Hozzátette, hogy szeretne még olimpiát nyerni, így egy hosszabb pihenő után "keményen fog készülni" a párizsi játékokra. Jakabos Zsuzsanna az ötödik olimpiájáról azt mondta, hogy jól sikerült, "ezt tudta a legjobban élvezni" a körülmények ellenére is. Elégedett volt az úszásával, mert a szezonban az olimpián úszta a legjobb időt.

Borítókép:gyorietokc.hu