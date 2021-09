A magyar női válogatott 3-2-re kikapott a portugáloktól a Kolozsváron zajló asztalitenisz csapat Európa-bajnokságon, így a férfi együtteshez hasonlóan már a csoportszakasz után véget ért számára a torna.

Miután a két gárda az előző játéknapokon egyaránt legyőzte a csoport harmadik tagját, Horvátországot, csütörtöki összecsapásuk ki-ki mérkőzés volt a továbbjutást illetően. A közelmúltban kétszer is fontos találkozón néztek egymással farkasszemet: a két évvel ezelőtti csapat Eb-n úgy szereztek bronzérmet Póta Georgináék, hogy az elődöntőben 3-1-re kikaptak a portugáloktól, akik aztán a döntőben alulmaradtak a románokkal szemben, majd tavaly januárban sikerült visszavágni, a gondomari olimpiai selejtező kvótáról döntő csoportdöntőjében ugyanis 3-1-re a magyarok nyertek, így ők indulhattak idén nyáron Tokióban.



A mostani meccs első párharcában Fu Yu (49. a világranglistán) villámgyorsan megverte Pótát (52.), a folytatásban azonban Madarász Dóra (64.) már jóval nagyobb erőbedobásra kényszerítette az ugyancsak kínai származású Jieni Shaót (62.). A magyar asztaliteniszező kétszer is előnybe került a szetteket tekintve, de a kellemetlenül szerváló rivális mindkétszer egyenlített. A döntő játszma is nagy küzdelmet hozott, végül azonban Madarász örülhetett.

Nagyváradi Mercédesz (287.) első mérkőzését játszotta az Eb-n, s a papírformának megfelelően három szettben megverte a portugálok mindössze 17 éves játékosát, Ines Matost (763.), majd következett a két héttel ezelőtti Európa Top 16-bajnokság negyeddöntőjének "visszavágója" Madarász és Yu között. Szalonikiben a magyar szettet sem tudott nyerni rutinos vetélytársa ellen, most azonban a szoros első játszma elvesztése után fordított, de amikor felcsillant a győzelem lehetősége, Yu megrázta magát, és visszahozta a meccsbe a csapatát.

A csoportelsőségről és a továbbjutásról tehát Póta és Shao összecsapása döntött, magyar szempontból fájóan gyorsan. A kétszeres Európa-bajnok magyar nem találta a rivális játékának ellenszerét, aki három sima szettben nyert, így a portugálok készülhetnek a negyeddöntőre.

A vasárnapig tartó csapat Eb-n csak a csoportok első helyezettjei jutottak a negyeddöntőbe, onnantól kezdve már egyenes kieséses rendszerben zajlanak majd a küzdelmek. A portugálok az ukránokkal csapnak össze a legjobb nyolc között.

A döntőkre a hét utolsó napján kerül sor.

Eredmények (az európai szövetség honlapja alapján):

nők, E csoport:

Portugália-Magyarország 3-2

Fu Yu-Póta Georgina 3-0 (8, 4, 8)

Jieni Shao-Madarász Dóra 2-3 (-12, 7, -10, 4, -10)

Ines Matos-Nagyváradi Mercédesz 0-3 (-6, -9, -4)

Yu-Madarász 3-2 (11, -3, -9, 6, 5)

Shao-Póta 3-0 (6, 9, 7)

szerdán játszották:

Magyarország-Horvátország 3-2

kedden játszották:

Portugália-Horvátország 3-1

A csoport végeredménye: 1. (és negyeddöntős) Portugália 2 győzelem, 2. Magyarország 1, 3. Horvátország 0

korábban:

férfiak, G csoport:

Olaszország-Magyarország 3-1

Laonardo Mutti-Szudi Ádám 3-1 (9, 4, -9, 8)

Niagol Stoyanov-Ecseki Nándor 0-3 (-11, -8, -8)

Marco Rech Daldosso-Juhász Patrik 3-1 (-9, 3, 7, 4)

Stoyanov-Szudi 3-2 (-6, 8, 6, -3, 6)

Csehország-Horvátország 3-2

szerdán játszották:

Csehország-Magyarország 3-1

Horvátország-Olaszország 3-2

kedden játszották:

Horvátország-Magyarország 3-0

Csehország-Olaszország 3-0

A csoport végeredménye: 1. (és negyeddöntős) Csehország 3 győzelem, 2. Horvátország 2, 3. Olaszország 1, 4. Magyarország 0

péntek:

negyeddöntők 9.00

szombat:

elődöntők 9.00

vasárnap:

női döntő 12.00

férfi döntő 15.30

