Ausztrália elküldte a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB) azokat a dokumentumokat, amelyekben kormánygaranciát vállalt a 2032-es játékok brisbane-i megrendezésére.

Annastacia Palaszczuk, Queensland állam kormányfője kedden jelentette be, a kormányzat ezzel a NOB által megadott határidőn belül megerősítette, hogy Queenslanddel közösen finanszírozza az ötkarikás eseményhez szükséges infrastrukturális fejlesztéseket.



"Köszönöm Scott Morrison miniszterelnök úrnak, hogy ilyen gyorsan reagált, mert a legfontosabb az volt, hogy tartani tudjuk a határidőt" - jelentette ki Palaszczuk.



A NOB februárban jelentette be, hogy Brisbane-t részesíti előnyben a 2032-re pályázók közül, célzott párbeszédet folytat az ausztrál várossal, és akár az is lehetséges, hogy már idén júliusban neki ítéli a rendezést. Ezt a 2032-es olimpia iránt érdeklődő országok és városok többsége "meglepő döntésnek" nevezte.



Eddig Újdelhi, Jakarta, Isztambul, Szentpétervár, két kínai város, Csengtu és Csungking, valamint Észak-Rajna-Vesztfália és Doha is jelezte, április 1-jén pedig Szöul és Phenjan jelentette be, hogy közösen pályázik a 2032-es eseményre. A pályázati kérdés átgondolására és körültekintő mérlegelésére a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöksége január 27-én döntött a Budapest 2032 Bizottság létrehozásáról, amelynek alakuló ülése február 23-án volt.



Ez az első alkalom, hogy a NOB nem írt ki pályázatot a rendezésre, ami bejelentése szerint újabb erőfeszítés az ötkarikás játékok olcsóbbá tételére.



A koronavírus-járvány miatt tavalyról idén nyárra halasztott tokiói olimpia a tervek szerint július 23-án kezdődik.



Borítókép: Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images