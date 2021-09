A holland Bram Chardon megvédte címét a Kincsem Parkban rendezett négyesfogathajtó Európa-bajnokságon, csapatban pedig favorit honfitársaival diadalmaskodott.

A zárónapi akadályhajtás rendkívüli izgalmakat ígért, mivel a legjobb hármat alig 1,5 hibapont választotta el egymástól, ráadásul a pálya olyannyira nehéz volt, hogy a mezőnyből egyetlen hajtónak sem sikerült a 2:55 perces alapidőn belül és három hibapontot érő verőhiba nélkül teljesítenie a húsz kapuból álló pályát.



A legjobbak közül a belga Glen Geerts ugyan egyetlen labdát sem vert le a bójákról, de időtúllépése miatt több mint hat hibaponttal zárt, így nem tudott nyomást helyezni a dobogósokra.

A sportág legendás alakja, a 11-szeres világ- és hatszoros Európa-bajnok holland Ijsbrand Chardon sokkal jobb tempóban hajtott, viszont volt egy verőhibája, de így is átvette a vezetést.

A német Michael Brauchle azt a taktikát választotta, hogy lassabban hajt, de megpróbálja hibátlanul teljesíteni a pályát, s bár minden labda a helyén maradt, a 187 másodpercen felüli ideje kevés volt második helye megőrzéséhez, így amikor utolsóként Bram Chardon a pályára hajtott, már csak az volt a kérdés, hogy az apa vagy a fia diadalmaskodik.

A címvédőt nem zavarta a nyomás, édesapjánál jobb tempóban, ráadásul verőhiba nélkül végzett, így végül magabiztosan utasította maga mögé a mezőnyt. A Chardon-család remek teljesítménye azt is eredményezte, hogy a favorit hollandok megelőzték a címvédő németeket a csapatversenyben, a belgák pedig megőrizték harmadik pozíciójukat.



A magyar csapattagok közül senkinek nem sikerült igazán jól az akadályhajtás, ugyanis a 2004-ben csapatban világbajnok Dobrovitz Józsefnek és a kilencszeres vb-aranyérmes Lázár Zoltánnak is volt egy-egy verőhibája a több mint 10 másodperces időtúllépésen túl. Ifj. Dobrovitz József pedig két labdát is levert és a tempója sem volt megfelelő. Ez azt eredményezte, hogy a csapat a negyedikről visszaesett az ötödik helyre, egyéniben pedig Dobrovitz 9., Lázár 16., ifj. Dobrovitz 19. lett.





"Rá kell jönnöm arra, hogy három versennyel nem lehet idejönni az Eb-re. Ez nagyon kevés, mert ezek a hibák most jöttek elő, ami ha többet versenyzek, akkor már előbb kiderülnek. De a tavalyi sérülésem és a pandémia miatt ez lehetetlen volt. Ez az Európa-bajnokság arra jó volt, hogy nem gondolkozom el a visszavonuláson, mert szeretném a csúcson befejezni. Egészen fantasztikus átélni, hogy hazai pályán telt ház előtt nem lehurrogva vagyok egy ilyen szereplés után, hanem mindenki bíztat és sajnálkozik" - értékelt az MTI-nek Lázár Zoltán, aki kiemelte, hogy számára felemelő volt tömött lelátó előtt versenyezni, s ennek köszönhető, hogy folytatni akarja a pályafutását.



Az egyéniben érdekelt hazai indulók közül Szakács Róbert 24., ifj. Galbács Ferenc 25., Galbács Ferenc 28., Papp János 30., Váczi István 34., míg Vida József 35. helyen zárt.

Négyesfogathajtó Eb, végeredmény:



egyéni:

1. Bram Chardon (holland) 164,88 hibapont

2. Ijsbrand Chardon (holland) 169,57

3. Michael Brauchle (német) 169,62

...9. Dobrovitz József 183,77

...16. Lázár Zoltán 191,64

...19. ifj. Dobrovitz József 197,58

...24. Szakács Róbert 209,78

25. ifj. Galbács Ferenc 222,20

...28. Galbács Ferenc 224,67

...30. Papp János 227,64

...34. Váczi István 255,97

35. Vida József 259,99



csapat:

1. Hollandia (Bram Chardon, Ijsbrand Chardon, Koos de Ronde) 332,7 hibapont

2. Németország (Mareike Harm, Georg von Stein, Michael Brauchle) 339,3

3. Belgium (Dries Degrieck, Glenn Geerts, Sam Gees) 353,3

...5. Magyarország (Lázár Zoltán, Dobrovitz József, ifj. Dobrovitz József) 370,8

Képek: MTI/Illyés Tibor