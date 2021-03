Hajmeresztő ok miatt nem állt ki a magyar csapat az újdelhiben rendezett sportlövő világkupa döntőre, miután bejutottak oda 50 méteren.



A versenyen 3 helyzetből lőnek a csapatok. Fekve, állva, és térdelve.



A verseny előtt nem sokkal a magyar együttes két versenyzője, Péni István és Pekler Zalán azzal vádolta meg Sidi Pétert, hogy szabálytalan a fegyvere. Ezt jelezték is a főszervezőnek.



Elmondásuk szerint Sidi bipodot használt a verseny előtt, ami arra való, hogy segítse a versenyzők fegyverének beállítását pozicíóváltásnál. Azonban ezt tilos használni verseny közben.



Sidi azzal védekezett, hogy ő ezt a fegyverére ragasztotta, ami viszont megengedett.



Az ISSF (A sportlövők nemzetközi szövetsége) ugyanakkor arról számolt be, hogy Sidi fegyverénél nem találtak semmilyen szabályellenes megoldást.



„ Amennyiben a bipod a fegyverhez van ragasztva, onnantól fogva nem bipod. Amennyiben ez az alkatrész nem mozgatható úgy nem bipodnak, hanem súlynak kell tekinteni. Nem a magyar csapat fogja megtanítani nekünk a szabályokat. Ha egy fegyver szabályos, akkor az szabályos. Ha a magyar csapat nem jön az az ő problémájuk.” – mondta a versenyen jelenlévő technikai vezető, Yavir Davidovich.

Az ISSF delegáltja azt is hozzátette, hogy a karrierjében még soha sem tapasztalt olyat, hogy egy csapat visszalép a kivívott döntőtől.





Péni és Pekler ezek után kijelentették, hogy nem akarnak együtt lőni a világbajnok Sidi Péterrel.



Miért nem vette le Sidi a súlyt a fegyveréről, hogy megelőzze a versenytársaival való vitát?

„ Ha egy 10 grammos súlyt leveszel a fegyveredről megváltozik a fegyvered karakterisztikája. Egy lövő folyamatosan azon dolgozik, hogy megtalálja a tökéletes és kényelmes súlyozását a fegyverének. Péni ezért nem mondhatja meg nekem, hogy használjak másik súlyt. Péni nem a világkupa bírája. A bírák döntik el, hogy a fegyverem szabályos-e vagy nem. Négy éve használom ezt a fegyvert. Használtam már Európa-bajnokságon, világbajnokságon és világkupán probléma nélkül.” - reagált Sidi Péter.



Az esettel az ESPN foglalkozott akinek Péni István az alábbiakat nyilatkozta: " Reméljük, hogy pozitívan hat Magyarországra az a tény, hogy valakit elutasítunk a csapatunkból, aki nem szabályos eszközökkel versenyez"

Az esetnek korábbi előzménye, hogy Sidi és Péni a világbajnok sportlövő fegyvere miatt az országos bajnokságon egyszer már összevesztek miután Péni kritizálta Sidi fegyverét.



A magyar küldöttség így négy éremmel zárta az Új-delhi világkupát.



Forrás: ESPN.com

Borítókép: Lars Baron/Getty Images