Bemutatták a 2028-as Los Angeles-i nyári olimpia és paralimpia hivatalos logóját: a digitális emblémában a város rövidítésének (LA) A betűje folyamatosan változik, ez a házigazdák szándéka szerint a sokféleséget és az egyéniséget szimbolizálja.

Az insidethegames.biz portál beszámolója szerint a változó A betű lehetőséget biztosít mindenki számára, hogy elkészítse a saját verzióját.

NEWS: LA28 kicks off journey to 2028 with platform of inclusion and limitless possibility. LA28 Olympic and Paralympic Games emblem reveals stories of creativity and diversity from athletes, artists and community leaders in first dynamic Olympic and Paralympic mark. pic.twitter.com/TAbAgC9Pw8