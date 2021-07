Az eredményesség szempontjából mint mindig, a pénteken kezdődő tokiói ötkarikás játékokon is fontos lenne a jó rajt Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke szerint.

"Bár minden országnak fontos a jó kezdés, nekünk magyaroknak különösen, tekintve hogy az úszás és a vívás is a program elején szerepel. Nagyon jó lenne, ha a házigazda japánok is jól rajtolnának, mert szerintem akkor elmúlna ez a görcsösség és feszültség, ami most jellemzi őket az olimpia kapcsán, és a sikerekre helyeződne át a hangsúly" - mondta az MTI-nek a MOB elsőszámú vezetője, aki a szervezést eddig döcögősnek nevezte.



A japán fővárosba hétfőn érkezett Kulcsár, aki úgy vélte, a néhány pozitív eset ellenére az olimpiai faluban uralkodó hangulaton alig tetten érhető a pandémia hatása, első tapasztalatai szerint mindenki felszabadult a helyszínen, így legfeljebb a maszkok kötelező viselése és az étkezőben a plexifalak felhelyezése emlékezteti a sportolókat a különleges helyzetre.



"A japánok óriási energiákat fektettek a Covid-19 elleni küzdelembe, hogy biztonságosan megrendezzék az olimpiát, de úgy tűnik, ez abban is érezteti a hatását, hogy tőlük szokatlanul minden más igencsak döcögős" - mondta Kulcsár, aki példaként azt említette, hogy még a sportolókat szállító buszok is rendszeresen késnek.

Kulcsár az eredményesség szempontjából azt máris duplán sikeresnek ítélte, hogy több magyar résztvevő lesz, mint öt éve Rio de Janeiróban, ráadásul több sportágban indulnak. A sportvezető továbbra is tartja azt a korábbi álláspontot, hogy 13 éremmel már elégedett lenne, ennek fényében nagyon örülne, ha bejönne az AP amerikai hírügynökség jóslata, amely kilenc magyar diadalt prognosztizált Tokióban.

A megnyitó ünnepséget magyar idő szerint pénteken 13 órától rendezik a tokiói olimpián, amelyen 173 magyar sportoló vesz részt.

