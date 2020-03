Az orosz tornász, Anastasia Nazarenko ugyan 2013-ban visszavonult, de azóta is hihetetlen formában van, legutóbb New York utcáin mutatta be hihetetlen nyújtó gyakorlatait.

Nazarenko 2012-ben aranyérmet nyert ritmikus gimnasztikában a londoni olimpiai játékokon az orosz kéziszercsapattal. Nem csak Londonban tarolt az első számú rg-nagyhatalom, hiszen a 2000-es Sydneyben rendezett játékok óta minden alkalommal az orosz válogatott nyerte az olimpiai aranyérmet ritmikus gimnasztikában.



Az orosz „pillangók” az olimpiai diadaluk után felhagytak a versenysporttal. Viszont honfitársaitól eltérően, Nazarenko a csapatban maradt, és a Rio de Janeiró-i nyári játékról álmodozott. Azonban a tornász terveit egészségügyi problémák szertefoszlatták, így a 2016-os olimpia előtt bejelentette visszavonulását.



"Volt egy álmom, hogy a második olimpiámon szerepeljek, de nagy dilemma után inkább az egészségemet választottam a sport helyett” – nyilatkozta korábban visszavonulásával kapcsolatban a tornász.



A korábbi orosz válogatott sportoló az olimpiai arany mellett három világbajnoki címet is nyert pályafutása alatt. Karrierje után viszont az Egyesült Államokba költözött, ahol megnyitotta saját stretching stúdióját, ahol professzionális nyújtóedzéseket tart, valamint az egészséges életmódra ösztönzi az embereket.



Nazarenko meglehetősen aktív a közösségi médiában, folyamatosan oszt meg magáról képeket, videókat, ahol New York különböző pontjain mutatja be mennyire hajlékony. Alighanem Jean-Claude Van Damme is megirigyelné a 27 éves hölgy spárgáját, amelyet két sárga taxi között mutatott be Manhattan utcáin.



Mint ismert, a belga színész korábban egy reklámban mutatta be klasszikussá vált spárga-mozdulatát, amit hátrafelé tolató kamionok tükrén hajtott végre.





Íme, egy kis ízelítő a dekoratív orosz tornász merész nyújtógyakorlataiból:



