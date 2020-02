Gondolta volna? Egy indiai fickó bikafuttában megdöntötte Usain Bolt világrekordját 100 méteren. Azt azértük tegyük hozzá, hogy bokáig érő vízben, két bivallyal.

A kambala egy tradicionális indiai sport, ami rövidtávúfutást takar néhány extrával.

Ebben a sportágban született tehát az új rekord, amit a 28 éves sprinter/zsoké, Srinivasa Gowda döntött meg, aki 13,62 másodperc alatt teljesítette a 142,5 méter hosszú versenypályát.

He is Srinivasa Gowda (28) from Moodabidri in Dakshina Kannada district. Ran 142.5 meters in just 13.62 seconds at a "Kambala" or Buffalo race in a slushy paddy field. 100 meters in JUST 9.55 seconds! @usainbolt took 9.58 seconds to cover 100 meters. #Karnataka