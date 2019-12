A 25 éves Fallon Sherrock 2-1-es hátrányból 3-2-re tudott fordítani honfitársa, Ted Evetts ellen. Fallon ezzel történelmet írt, ő az első nő, aki mérkőzést tudott nyerni a PDC-dartsvilágbajnokságon.



Pár nappal ezelőtt egy japán hölgynek, Mikuru Szuzukinak majdnem összejött a bravúr, de végül vereséget szenvedett.



A közönség üdvrivalgásban tört ki, amikor Fallon sikeresen megdobta a dupla 18-as kiszállóját.

Az öröm pillanatai:

7,883 Likes, 144 Comments - Professional Darts Corporation (@officialpdc) on Instagram: "A moment of Darting history... Fallon Sherrock beats Ted Evetts in a landmark moment for women's..."