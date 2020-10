Arcfelismerő-program alkalmazásának lehetőségét is vizsgálják a jövő évi tokiói olimpia szervezői a koronavírus-járvány elleni védekezésül.

A Nihon Keizai Shimbun üzleti újság információi szerint a jelenlegi arcfelismerő-programokat tovább lehet fejleszteni úgy, hogy a testhőmérsékletet is jelezzék. Emellett az újítás a fertőzés terjedésének nyomon követésében és ezáltal a kontaktszemélyek gyors kiszűrésében is a szervezők segítségére lehet.



A lap szerint ugyanakkor komoly adatvédelmi aggályokat is felvet a program alkalmazása. A szervezők azt vizsgálják, miként lehetne alkalmazni az olimpiai családhoz tartozó személyek, sportdiplomaták, szponzorok, vendégek esetében.



A jövő nyári játékokat július 23. és augusztus 8. között rendezik, a paralimpia időpontja pedig augusztus 24.-szeptember 5.

Borítókép: Clive Rose/Getty Image