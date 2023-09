Magyarország századik olimpiai bajnokát szerdán többek között Németh Szilárd, a hazai szövetség (MBSZ) elnöke, Zsanibek Abdrasov, Kazahsztán magyarországi nagykövete és Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára köszöntötte.

"Az ilyen nagyok mutatják a utat, a célt, a hogyant, amit meg kell ragadni. Sportolóként is találkozhattam Csabával, mint hatalmas karizmával rendelkező sportvezető, szövetségi kapitány, elnök és lenyűgözött az a magabiztosság, az a határozottság és az a rendszeresség, ami a szövetség vezetését az ő irányítása alatt jellemezte" - mondta Fábián László. Hozzátette, nagyon sokat segített neki kezdő sportvezetőként, mert mindig nyitottan fogadta őt, ezért szeretne "méltó követője lenni a tanításnak", majd átadta ajándékát az ünnepeltnek.

"A te sikeredet a tehetséged és az azzal való gondos életfilozófiád, megtervezett életed jellemzi. Mindent annak rendeltél alá, hogy a tehetséget ki tudd magadból hozni, hogy másokat is tudjál képviselni, közösséget tudjál építeni, és ezt úgy fogalmaztad meg: mit keresünk mi itt a szőnyegen, hát mit keresnénk itt, nyerni akarunk" - hangsúlyozta Németh Szilárd. Hozzátette, "sok kalandom volt Csabával, de a legnagyobb az volt, amikor eldöntöttük, hogy az olimpiai programon szeretnénk tartani a birkózást, ami különösen sikeres projekt volt" - hangsúlyozta az MBSZ elnöke. Kiemelte Hegedüs Csaba motivációs képességeit, aminek két nappal ezelőtt is szem és fültanúja volt az akadémián. Akkor egy 17 éves birkózót győzött meg róla, hogy ne fecsérelje el a tehetségét. Ezt követően Németh Szilárd felolvasott, majd átnyújtott egy díszoklevelet, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök küldött Hegedüs Csabának.

Az ajándékozás ezzel nem ért véget, ugyanis az MBSZ és a KIMBA képviselői egy aranycipőt ábrázoló szobrot adtak a korábbi elnöknek, aki ezt követően megköszönte a jelenlévők szeretetét és támogatását.

"Az életem esszenciája van itt ebben a teremben, abban a teremben, ami harmadik éve a második otthonommá vált" - utalt a Mr. Tus elnevezésű sportiskolai rendszer megalapítására, amely megteremtette a mai KIMBA alapjait. - "A birkózásnak köszönhetem, hogy ma 75 évesen is úgy kelek fel, hogy céljaim vannak, amit nem megvalósítani szeretnék, hanem hitemben és lelkemben azt mondom belül, hogy meg fogom csinálni" - mondta, majd hozzátette, azért dolgoznak minden nap, hogy legyőzzék a világot, ehhez pedig nem kell mást tenni, "csak mindennap elfáradni". Hegedüs továbbá azt is felidézte, hogy két olimpián is felkérték versenyigazgatónak, a 2008-as pekingi és a 2012-es londoni játékokon is, ahol Sebastian Coe-val, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség jelenlegi elnökével dolgozott együtt.

"Még képes vagyok a magyar birkózó sportért, a magyar nemzetért nagyon komoly dolgokat letenni, és ha majd Bacsa Ferenc barátom keze segítségével nem tudok a szőnyegről felállni, akkor képes leszek felemelni a kezemet, és azt mondani, hogy eljött az a pillanat, amikor ezt be kell fejezni" - mondta.

Az ünnepségen levetítették a "Tuskirály" pályafutásáról szóló kisfilmet, melyben felidézték az 1972-es müncheni ötkarikás játékokat, a világbajnoki címét, az autóbalesete utáni nehéz időket is, illetve a két Európa-bajnoki címét és az azt követő edzői sikereit is.

