Aljakszandr Lukasenka helyére idősebbik fiát, Viktart választották meg pénteken a Fehérorosz Olimpiai Bizottság elnökének - közölte a BelTa helyi hírügynökség.

A minszki közgyűlésen a küldöttek e két jelölt közül választhattak. Az államfői posztot is betöltő idősebbik Lukasenka 1997 óta volt a helyi ötkarikás testület vezetője is, míg fia az első alelnök tisztét látta el 2019 óta.



"Nem terveztem, hogy a következő ciklusra megválasztanak az olimpiai bizottság élére. Ha megfelel, átadom önöknek idősebbik fiamat. Megígérem, hogy nem lesz lopás, korrupció, pénzzel való visszaélés, és a sportolókhoz, az edzőkhöz való hozzáállás nagyon kedves lesz" - idézte a TASZSZ orosz hírügynökség pénteken az elnök szavazás előtt elhangzott szavait.



A belorusz vezetőnek felajánlották, hogy legyen a bizottság tiszteletbeli elnöke, ő azonban idő előttinek nevezte és elutasította a javaslatot, viszont biztosította a küldötteket, hogy a fehérorosz sport továbbra is szívügye marad.



A minszki választás előtt, még decemberben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szankciókat vezetett be Lukasenkáék ellen, mindkettőjüket eltiltva a tokiói olimpiától, mivel a NOB szerint a jelenlegi vezetés nem védte meg kellőképpen a fehérorosz sportolókat a politikai diszkriminációtól.



Emellett január 18-án a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) elvette Minszktől a májusban kezdődő jégkorong világbajnokság társszervezői jogát.



Fehéroroszországban az augusztus 9-i elnökválasztás óta tart a belpolitikai válság. A vitatott tisztaságú választáson a szavazatok 80,1 százalékával az országot 26 éve irányító, 66 éves Lukasenkát hirdették ki hivatalosan elnöknek. Azóta hetente tartottak tiltakozó tömegmegmozdulásokat, amelyeket a biztonsági erők brutálisan levertek. Több mint 30 ezer tüntetőt, köztük sportolókat tartóztattak le, több tiltakozó meghalt, további százak pedig megsebesültek.



Ősszel több mint 1500 fehérorosz sportoló nyílt levélben követelte a békés tüntetők elleni erőszakos fellépések végét és egy tisztességes elnökválasztás megtartását.



Aljakszandr Lukasenka ezeket a sportolókat az ellenzék támogatóinak nevezte és újfent árulóknak bélyegezte őket a Fehérorosz Olimpiai Bizottság keddi minszki közgyűlésén.

