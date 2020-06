A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség leköszönt elnöke, Aján Tamás reagált a kanadai nyomozócsoport megdöbbentő állításaira.

A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) legmagasabb szintjein is jelen volt a korrupció, míg Aján Tamás korábbi elnök a "félelem kultúrájával" működtette a szervezetet - ezeket állapította meg Richard McLaren nyomozócsoportja.

A magyar sportdiplomata az MTI-nek eljuttatott közleményében úgy fogalmazott, hogy az ellene felhozott vádak alaptalanok.



"Egész életemben betartottam a törvényeket, a sport írott és íratlan szabályait, szokásait. Az IWF alapszabályának előírásai szerint minden szükséges döntést a nemzetközi szövetség elnöksége hozott meg. Az elnökség hagyta jóvá az éves költségvetést, a svájci auditorok által készített független könyvvizsgálói jelentést - mely tanúsítja a pénzügyek jogszerű kezelését - a közgyűlés fogadta el. Az ellenem felhozott vádak alaptalanok" - fogalmazott az egykori elnök.



Aján Tamás leszögezte, hogy a vizsgálat során teljes mértékben együttműködött McLarenékkel, "azonban sajnálatos módon kérésem ellenére sem bocsátották rendelkezésemre azokat a szükséges információkat, amelyek alapján cáfolhattam volna állításaikat és anélkül publikálták a jelentést, hogy a tisztázás lehetőségét megadták volna számomra" - írta.



"Mivel nem kaptam meg a jelentést előzetesen, ezzel kapcsolatban részletesen csak annak áttanulmányozása után kívánok állást foglalni. Mintegy fél évszázada egész szakmai pályafutásomat a sport, a magyar és a nemzetközi olimpiai mozgalom, a súlyemelés és a doppingellenes küzdelem szolgálatában töltöttem. Jelenleg is a sport érdekében tevékenykedem a Magyar Olimpiai Akadémia elnökeként. Ezen fáradozásomat a jövőben is folytatni kívánom. Továbbra is szoros kapcsolatot szeretnék ápolni a Nemzetközi Súlyemelő Szövetséggel és a súlyemelőcsaláddal" - áll Aján Tamás közleményében.



