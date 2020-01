A magyar csapat időarányosan jól áll a kvótaszerzéssel a tokiói nyári játékokra Vékássy Bálint, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára szerint.

"A múlt hétvége rendkívüli volt. Egyszerre ennyi kvótát még nem szereztünk ebben a kvalifikációs időszakban. Különösen örülünk a csapatoknak, mert mindig más az olimpia légköre, amikor csapatnak lehet szurkolni" - utalt az M4 Sport híradójában a sportvezető arra, hogy a női asztalitenisz- és a férfi vízilabda-válogatott - a MOB várakozásainak megfelelően - múlt héten kiharcolta a tokiói részvételt.

Megjegyezte, a férfi kézilabdázók is okoztak kellemes pillanatokat az Európa-bajnokságon, ami ígéretes a jövőre nézve, még ha most végül nem is jártak sikerrel.

Vékássy hangsúlyozta, hogy a riói indulói létszámot, azaz a 160 főt jelölték meg célként. Ehhez szerinte Rióhoz képest a női kézilabda-válogatottnak ki kell jutnia, mert atlétikában "nagy hiány" lesz, mivel a kvalifikációs rendszert nagyon megszigorították.

Úgy vélte, közel felére eshet vissza a magyar atléták száma a japán fővárosban. Megjegyezte, a célszám eléréséhez arra is szükség van, hogy a női vízilabdázók ugyanúgy kijussanak, mint négy éve. A magyar csapattal kapcsolatban még azt emelte ki, hogy az úszóké lesz a legnépesebb különítmény.

"Az utolsó látogatás jövő héten lesz, akkor lehet megtekinteni az olimpiai falut, ahol a magyar csapat lakni fog. Infrastrukturálisan készen állnak a szervezők" - mondta a tokiói előkészületekről Vékássy.

Az MTI összesítése szerint a magyarok a háromfős női asztalitenisz- és a 12+1 fős férfi vízilabdacsapattal már 74 kvótával rendelkeznek a tokiói játékokra.

Borítókép: Alessandro Di Ciommo/NurPhoto via Getty Images