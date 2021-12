Tiger Woods még nem tudja, mikor térhet vissza, ám a golfozók jövő nyári British Open versenyén szeretne ott lenni a mezőnyben.

A világ leghíresebb játékosa februárban Los Angeles közelében súlyos autóbalesetet szenvedett, amelyben a jobb lába súlyosan roncsolódott és egy rövid ideig félő volt, hogy amputációra lesz szükség. Erre végül nem került sor, de a felépülési folyamat rendkívül hosszú. Amikor elhagyta a kórházat, két hónapra kerekesszékbe kényszerült, s egészen a közelmúltig csak mankóval tudott járni. Kedden a bahamai Albany Golf Clubban viszont már segédeszköz nélkül ment a Hero World Challenge verseny sajtótájékoztatójára, melyen a viadal házigazdájaként van jelen. Woodsot az eseményen kérdezték a visszatérésnek lehetőségéről, ám ő egyelőre konkrétumokkal nem tudott szolgálni, mivel még mindig hosszú út áll előtte a teljes gyógyulásig. Ugyanakkor elmondta, szeretne újra a legjobbak között játszani.

"Nagyon örülnék, ha játszhatnék St. Andrewsban, ez egyértelmű. Az a kedvenc pályám mind közül" - mondta a 45 éves világsztár, aki a híres skóciai golfklubban kétszer nyerte meg a British Opent, 2000-ben és 2005-ben. Az Old Course legutóbb 2015-ben volt házigazdája a Major-tornának, jövőre pedig 30. alkalommal lesz a British Open helyszíne. - "Remélhetőleg ott tudok majd lenni. A verseny nem szalad el, de nekem el kell még jutnom oda."

A 15-szörös Major-győztes klasszis balesete óta először tartott sajtótájékoztatót, melyen állapotáról szólva elismerte, hogy mindkét lába és a háta is fáj, csak attól, hogy ott ül. Viszont olyannyira komolyan gondolja a visszatérést, hogy nemrég közösségi oldalán tett ki egy videót, amint elüt egy labdát.

"Itt tudok lenni és képes vagyok a házigazdája lenni egy versenynek, már le tudok játszani egy háromütéses pályát, tudok ütni néhányat és tudok rágurítani. Ugyanakkor arról beszélünk, hogy mikor játszok a legjobbak ellen, a világ legnehezebb pályáin. Hát, attól még nagyon messze vagyok" - jelentette ki Woods, aki mindehhez hozzátette, kifejezetten élvezi a küzdelmet, azt, ahogy lépésről lépésre jut előrébb, még úgy is, hogy sokszor két előrelépést egy visszalépés követ.

Tiger Woods már korábban bizonyította, hogy nagyon komoly mélységekből is fel tud állni. Legutóbbi Major-trófeáját a 2019-es US Mastersen szerezte, másfél évvel azután, hogy sikerült három gerincműtét után visszatérnie. Február 23-án kocsija - gyorshajtás miatt - lesodródott az útról, és többször megpördülve az oldalán landolt. Woods jobb lábszára és bokája roncsolódott, több nyílt törése volt, több órán át operálták, ennek során a sípcsontját, valamint a bokacsontját is rögzíteni kellett csavarokkal.

Borítókép: twitter