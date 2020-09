Magyar részről az A-Híd VasasPlaket és a BVSC-Zugló vízilabdacsapata indul a második számú európai kupasorozatnak számító Eurokupában, amelynek elkészült a menetrendje.

A vlv.hu szakportál emlékeztet rá: sokáig kérdéses volt, hogy melyik két csapat nevezhet, mivel a hagyományos kvalifikációs rend felborult azzal, hogy a 2019/20-as bajnokságot nem sikerült befejezni, továbbá a nevezési határidőig a Magyar Kupa sem fejeződött be. A magyar szövetség végül a mostani MK-sorozatban elért teljesítményt vette figyelembe, valamint azt, hogy egy adott csapat vállalja-e a nemzetközi kupaszerepléssel járó terheket.



A mostani Eurokupát módosított rendszerben bonyolítják le. A Bajnokok Ligájából kieső együttesek korábban is bekapcsolódtak ugyan az Ek-küzdelmekbe - az előző kiírásban rögtön a negyeddöntőbe -, ezúttal azonban a BL-selejtezőben induló 18 csapat közül az a 16, amely a legrangosabb kiírásban nem marad versenyben, az Ek alapmezőnyébe kerül. Azzal a további 16 csapattal együtt, amely kifejezetten az Ek-ra nevezett.



A selejtezők során nyolc négyes csoportban vívnak meg a csapatok a két-két, továbbjutást jelentő helyért, elképzelhető, hogy egy helyszínen két tornát is rendeznek. A legjobb 16 között már hagyományos módon, oda-visszavágós párharc alapján dől el a továbbjutás, egészen a döntőig.



A BL-ben a magyar együttesek közül az FTC-Telekom Waterpolo főtáblás, míg a Szolnoki Dózsa és az OSC a selejtezőben érdekelt.

Az Eurokupa menetrendje:

selejtező: december 4-6.



nyolcaddöntő: február 27./március 6.

negyeddöntő: március 17./24.

elődöntő: április 3./10.

döntő: április 24./május 8.

