Bár a sporttörténelem során sok remek megmozdulást és nagyszerű győzelmet láthattak a nézők, vannak olyan pillanatok, amik az átlagosnál is jobban megmozgatják a közönséget. Ezek közé tartoznak a nagy visszatérések is, amikor egy-egy legendás sportoló hosszabb kihagyás után tér vissza. Sokan a visszavonulásukat követően döntöttek úgy, hogy adnak még egy esélyt a karrierjüknek, de olyanok is akadtak, akik egy-egy sérülés, vagy egészségügyi ok miatt kényszerültek hosszabb kihagyásra.



Egy-egy ilyen esetben a sportolóknak nemcsak ellenfelüket kell legyőzniük, hanem saját magukat is, és azzal a nyomással is szembesülniük kell, hogy a közönség már szinte elvárja tőlük az általuk korábban hozott szintet. Bár ebből a szemszögből nézve a visszatérés nem mindig egyszerű, szép számmal akadnak olyanok, akiknek ez remekül sikerült.



Elég csak Michael Jordanra, Muhhamad Alira vagy Tiger Woodsra gondolni. A 888 Sport most arra volt kíváncsi, a sportrajongók szerint ki produkálta a legnagyobb visszatérést.



Sokan értékelték nagyra Tiger Wood 2019-es visszatérését, és a már említett Michael Jordan is felkerült a listára. Muhhamad Ali mellett a szörnyű balesete után újra autóba ülő Niki Lauda is tarolt a szavazáson, a legnagyobb visszatérőnek azonban nem őket titulálták a rajongók.





Ahhoz, hogy megismerjük a győztes kilétét, nem is kell sokat visszautaznunk az időben. A szavazás alapján ugyanis a legnagyobb visszatérés Christian Eriksen nevéhez köthető, aki a 2021-ben megrendezésre kerülő labdarúgó-Eb-n esett össze a pályán.

Az egész világ rémülten nézte, ahogy a dán játékos életéért küzdenek. Újraélesztése után sokan azt gondolták a focista soha többé nem fog pályára lépni, a helyzetét ráadásul az is nehezítette, hogy az olasz szabályok alapján az Interbe nem térhetett vissza az „incidenst” követően.



Eriksen azonban nem adta fel, műtétje után keményen edzett, a Premier League-ben szereplő Brentfordba igazolt, ahol nem sokkal később már gólt is szerzett. A dánt már a válogatott szövetségi kapitánya is behívta, és már pályára is léphetett.



Még egy év sem telt el az Eriksennel történtek óta, a játékos máris régi önmagát hozza a pályán. Nem csoda hát, hogy a története elnyerte a rajongók szívét.



