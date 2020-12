Budapest adhat otthont a 2024-es sakkolimpiának - erről döntött vasárnap a nemzetközi szövetség (FIDE).

A világ ötödik legnagyobb sporteseményét a magyar főváros éppen a FIDE alapításának 100. évfordulóján rendezheti meg. A 46. sakkolimpiának a tervek szerint a Hungexpo ad majd otthont 2024 szeptemberében, várhatóan 3500 résztvevővel. A pályázati dokumentációt vasárnap tárgyalta, majd szavazta meg a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) közgyűlése, online formában. A küldöttek közül 111-en voksoltak, 110-en igennel szavaztak a magyar pályázatra, egy tartózkodás volt.

A prezentációt Szabó László, a Magyar Sakkszövetség elnöke vezette, a bemutató mintegy tízperces volt, s 32 látványos diát tartalmazott. A prezentációban szerepelt Portisch Lajos sakkolimpiai bajnok, a Nemzet Sportolója; Polgár Judit, kétszeres sakkolimpiai bajnok, minden idők legjobb női játékosa; Karácsonyi Kata, a 14 éves lányok sakk-világranglistájának vezetője; Schmitt Pál, volt köztársasági elnök, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, a Nemzet Sportolója; Szabó Tünde, olimpiai ezüstérmes úszó, sportállamtitkár; Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár; Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere; Kulcsár Krisztián, olimpiai ezüstérmes vívó, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke; Schmidt Mária, történészprofesszor, a Terror Háza Múzeum főigazgatója és Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke.

"A sakk Magyarországon otthon van. Hazánk legalább százötven éve a versenysakk élvonalába tartozik. Az olimpiai érmek tekintetében pedig végképp az egyik legsikeresebb sakknemzet vagyunk. A pályázat során nagyon komoly összefogás alakult ki, bírjuk a magyar kormány és Budapest főváros közgyűlésének és főpolgármesterének támogatását" - jelentette ki Szabó László.

A magyar sakkolimpiai pályázat számos innovációt is tartalmaz. A tervek szerint ez lesz az első 5G sakkolimpia, a mérkőzések nem pusztán valós időben lesznek követhetőek, de akár a saját szobájába is varázsolhat mindenki egy-egy partit. "Zöld sakkolimpiát" hirdet a magyar szövetség, kizárva a papír és a műanyag használatát az eseményen, a versenyzőknek és a vezetőknek pedig azt kínálva, hogy bicikliken közlekedjenek a szállodák és a versenyhelyszín között. Fontos terv, hogy növelni szeretné a magyar szövetség a női csapatok számát, hiszen az eddigi sakkolimpiákon mindig kevesebb női csapat indult, mint férfi. Magyarország korábban még sosem rendezett sakkolimpiát. A versenyen a rendező ország a nők és a férfiak között is több csapatot indíthat.

Borítókép: Getty Images