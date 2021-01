Ferenc pápa méltatta a paralimpiai mozgalmat, amelyet nagyon értékesnek nevezett, amiért lehetőséget ad a fogyatékkal élőknek a sportolásra.

"Amikor látom, mire képesek olyan sportolók, akiknek valamilyen testi fogyatékosságuk van, ámulatba ejt az élet ereje" - fogalmazott a katolikus egyház feje a Gazzetta dello Sportnak adott nyilatkozatában.

"The Paralympic Movement is invaluable: not only because it includes everyone, but also because it is an opportunity to tell the stories of men and women who have made disability their weapon of redemption," Pope Francis in an interview with @Gazzetta_it #ChangeStartsWithSport pic.twitter.com/52889wpV6s