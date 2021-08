Japán gyerekek szájából zengett az egyik legismertebb magyar szurkolói sláger.



A Magyar Kulturális Intézet kedves videót tett közz, amelyen egy japán gyermekkórus biztatja az olimpiára érkezett magyar versenyzőket. A kórusvezető a produkció előtt elmondta, hogy egy évig hazánkban tanult, ahol ámulatba ejtette őt a magyar zenepedagógia fejlettsége. A japán hölgy látva a magyarok zene iránti szeretetét és a zenetanítás hazai módszereit, úgy döntött létrehoz egy gyermekkórust Japánban, Fény néven.

A kórusvezető a hazánkban megszerzett tudását próbálja átadni a gyerekeknek, az olimpia közeledtével pedig úgy döntött, magyar dallal kedveskednek sportolóinknak.

A felvételen felcsendül a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű népdal is, de az igazi durranást a Soho Party 2016-os foci Eb előtt újra felkapott slágere jelenti. A kórustagok teljes átéléssel éneklik, az Éjjel soha nem érhet véget refrénű dalt, miközben piros-fehér-zöld legyezőkkel és pomponokkal teszik teljessé a szurkolási élményt. A kánonban is felzendülő sláger után a hajrá magyarok, és a ria-ria-hungária rigmus is felcsendül.

Borítókép: Facebook.com/Magyar Kulturális Intézet