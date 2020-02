Suhajda Szilárd és Klein Dávid egy sajtóreggeli során hivatalossá tették, hogy 2021-ben a Föld legmagasabb pontjának elérése a cél.



Suhajda Szilárd közösségi oldalán megjelent írást változtatások nélkül közöljük:

A BigWall Falmászó Klub adott otthont családias hangulatban zajló sajtóreggelinknek, mely során hivatalosan is elmeséltük, mire készülünk 2020-ban és 2021-ben.



A ma reggelre létesített "alaptáborban" már Ács Zoli is csatlakozott hozzánk. Ő a harmadik, ma is élő magyar hegymászó, aki oxigénpalack használata nélkül járt 8600 méter fölött.



Szakértelmével és értékes tapasztalataival a terepen is segíteni fogja munkánkat az előttünk álló két szezonban. Izgalmas időszak vár az Eseményhorizont csapatára!

