A Magyar Asztalitenisz Szövetségnél (MOATSZ) titkon bíztak abban, hogy Majoros Bence kvótát szerez a tokiói olimpiára - árulta el a szervezet elnöke, Nátrán Roland.

A 23 éves magyar játékos kedden, a dohai világselejtezőn harcolta ki az indulási jogot úgy, hogy a 73 fős mezőnyből mindössze négyen jutottak kvótához.



A sportvezető csütörtökön, az M4 Sport Sporthíradó című műsorában kiemelte: az indulási jogot a világranglistáról, vagy valamelyik kvalifikációs versenyen lehet megszerezni, az utóbbi a nehezebb út, ezért is nagyon büszkék Majoros teljesítményére.



Hozzátette: Szudi Ádám, aki Katarban nem járt sikerrel, tovább küzd az egyéni kvótáért, de nem lesz könnyű dolga, mert óriási a tülekedés.



Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy fiatal játékosról van szó - Szudi 25 esztendős -, így ha most nem sikerül, a következő játékokra még lesz esélye kijutni egyéniben.



A magyar női csapat már tavaly januárban kiharcolta az indulási jogát az olimpiára, a háromfős együttesből ketten egyesben is asztalhoz állhatnak majd a japán fővárosban, s Majoros kvótaszerzése mellett a Szudi, Pergel Szandra vegyes páros is jó helyen áll a világranglistán.



"Ha sportvezető el tud követni hibát, akkor az az, hogy egy még nem végeredményt úgy interpretál, hogy az már biztosan zsebben van, de én most ezt meg merem tenni. Azt gondolom, hogy a Szudi, Pergel páros kint van az olimpián. Nagyon nagy dolognak kellene ahhoz történnie, hogy ez ne így legyen. Így meglehetősen nagy delegáció fogja képviselni a magyar pingpongot Tokióban" - jelentette ki a MOATSZ elnöke.



Az ötkarikás elvárásokkal kapcsolatban Nátrán Roland azt mondta, nehéz jósolni, sok függ a sorsolásoktól, de ő titkon pontszerző hely(ek)ben reménykedik. A cél az, hogy a sorsolástól függetlenül a verhető ellenfeleket verjék meg a válogatott tagjai, s ha emellé még egy-két bravúr is születik, akkor elégedettek lesznek.



A MOATSZ elnöke a múlt héten szintén Katarban járt, ahol tárgyalásokat folytatott a nemzetközi szövetség (ITTF) vezetőivel arról, hogy Magyarországra kerüljön a megreformált versenyrendszer egyik legjelentősebb viadala.



"Annyit kell tudni, hogy az ITTF égisze alatt működő World Table Tennis átszervezi az éves versenyrendszert, amely hasonlóvá válik a teniszhez. Még abban a tekintetben is, hogy a legjelentősebb versenyek, az úgynevezett Grand Smash-tornák 10-15 évig egy helyszínen kerülnek majd megrendezésre.



Az egyik házigazda majdnem biztosan Kína lesz, a másik jó eséllyel Szingapúr, és mi azért küzdünk, hogy az európai GS-helyszín Magyarországon, Budapesten lehessen" - mondta Nátrán Roland.



Hozzátette: a tárgyalópartnerek nyitottak voltak, így ha Magyarország megfelelően elő tud készülni, akkor a főváros megkapja a Grand Smash rendezési jogát. A céljuk az, hogy már nyáron aláírják azt a szerződést, amely a következő tíz évre - vagy hosszabb időszakra - biztosítja Budapestnek a rendezés jogát.



Nátrán Roland hangsúlyozta: Európában nem lesz hasonló verseny, és az egész világon is csak további három évente, így ez óriási fejlődési lehetőséget kínál majd a magyar asztalitenisz számára, és a gazdasági hozadéka is jelentős lesz.

Borítókép: Rémy Gros