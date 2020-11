Kovács Zsófia megvédte címét a nők egyéni összetett versenyében a tornászok mesterfokú országos bajnokságának szombati versenynapján, Győrben, Mészáros Krisztofer pedig duplázott a szerenkénti döntőkben.

"Egy picit fáradtabb voltam ezúttal. Voltak kisebb hibáim, ezek figyelmetlenségekből adódtak. Talajon volt rontásom, de összességében így is viszonylag magas pontszámmal tudtam nyerni. A közeljövőben elsősorban felemáskorláton szeretnék erősíteni" - idézte a magyar szövetség sajtóközleménye a Dunaferr SE sportolóját, Kovács Zsófiát.



A férfiaknál az egyéni összetett pénteki győztese, Mészáros Krisztofer talajon és lólengésben is a legmagasabb pontszámot érte el, gyűrűn pedig Kiss Balázs nyert.



"Az első naphoz képest sokkal jobban oda tudtam tenni magamat. Nem voltak pontatlanságaim, és sokkal jobban ment a koncentráció is. Külön örülök, hogy a gyűrűgyakorlatommal is ott voltam a dobogón" - összegzett Mészáros.

Eredmények:

férfiak:



szerenkénti döntők:

talaj:



1. Mészáros Krisztofer (Győri AC) 14,200 pont

2. Kardos Botond (Győri AC) 13,800

3. Rengei Balázs (BHSE) 12,650



lólengés



1. Mészáros 13,900

2. Vecsernyés Dávid (BHSE) 13,700

3. Kállai Zoltán (BHSE) 12,900



gyűrű:



1. Kiss Balázs (BHSE) 13,500

2. Mészáros 13,200

3. Dobrovitz Ádám (KSI) 12,600



nők:



egyéni összetett:



1. Kovács Zsófia (Dunaferr SE) 52,200 pont

2. Mayer Gréta (Dunaferr SE) 50,200

3. Székely Zója (Postás SE) 50,000



pénteken rendezték:

mesterfokú bajnokság, egyéni összetett:

férfiak:



1. Mészáros 77,900

2. Dobrovitz 75,100

3. Bátori Szabolcs (KSI SE) 75,000



csapatbajnokság:

férfiak:



1. KSI SE (Bátori Szabolcs, Závory Szilárd, Dobrovitz Ádám) 231,300

2. Budapesti Honvéd SE 226,800

3. FTC-Telekom 224,900



nők:



1. Dunaferr SE (Kovács Zsófia, Makovits Mirtill, Mayer Gréta, Czifra Bettina) 152,900

2. MTK Budapest 143,200

3. Postás SE 142,800

a vasárnapi program:

férfiak: szerenkénti döntők (ugrás, korlát, nyújtó); nők: szerenkénti döntők (talaj, ugrás, felemáskorlát, gerenda) 11.00

Borítókép: Amin Mohammad Jamali/Getty Images