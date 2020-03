A G7 országok a "teljes" olimpia megrendezését támogatják a japán miniszterelnök szerint.

Abe Sindzó a csoportba tartozó országok vezetőinek videokonferenciája keretében megtartott egyeztetés után számolt be az olimpiát érintő álláspontról, arról azonban nem tett említést, hogy felmerült-e a tokiói nyári játékok halasztása.

Az utóbbi időben egyre többen hangoztatják, hogy a koronavírus-járvány terjedése miatt ez elkerülhetetlen. Már csak azért is, mert sok országban a gazdaság és a közösségi élet gyakorlatilag leáll, a pénzügyi piacok pedig pánikban vannak. Egy kutatás hétfőn ismertetett eredménye szerint már a japánok 70 százaléka sem hisz abban, hogy a tervezett időpontban, azaz július 24-től megrendezhető az olimpia.

Abe Sindzó az egyeztetés után azt mondta: "minden tőlünk telhetőt elkövetünk annak érdekében, hogy felkészüljünk, és szeretnénk teljes olimpiával bizonyítani, hogy az emberiség le tudja győzni a koronavírust."

Amikor a megbeszélésről szóló tájékoztatón arról kérdezték, megvitatták-e a halasztás lehetőségét, az előző mondatát ismételte meg.

Órákkal később, sajtótájékoztatón Hasimoto Szeiko olimpiáért felelős miniszter úgy értelmezte a miniszterelnök közlését, hogy a "teljes" olimpia azt jelenti: ezen a nyáron az eredeti időpontban és nézőkkel.

Szuga Josihide kormányszóvivő ugyanakkor megint csak nem volt egyértelmű a játékok időpontját illetően, amikor úgy fogalmazott, hogy a kormány továbbra is együtt dolgozik a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, a szervezőkkel és Tokió vezetésével az előkészületeken.

Az Aszahi Sinbun című japán lap felmérése az egy nappal korábbihoz hasonló eredményre jutott. Ebben a japán lakosság 63 százaléka vélekedett úgy, hogy a játékokat el kell halasztani.



Borítókép: Tomohiro Ohsumi/Getty Images