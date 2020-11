Rohamosan terjed az interneten az a videó, amin a ghánai UTV hírolvasója beszámol az angol futballmérkőzések eredményéről. Vagyis csak beszámolna, ha fel tudná olvasni a csapatok nevét.

A szemmel láthatóan komoly kínokat okozó klubok nevei rendesen megizzasztják Akrobetot, akinek úgy tűnik, valójában fogalma sincs a top csapatokról. Na jó, azért néha egy-egy csapatot felismer.

Akrobeto egyébként egy ghánai sztár, színész, komikus és hírolvasó egyben.

És íme a kihagyhatatlan videó:

Akrobetónak egyébként nem ez az egyetlen mosolyt keltő hírolvasása, eléggé egyedi stílusa van:

