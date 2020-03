Ha éppen új edzésprogramot keres, amit otthonról is végezhet, akkor itt a lehetőség, hogy az ausztrál színész Chris Hemsworth programját szemügyre vegye.



A Marvel képregényekből készült Bosszúállók sorozat szereplője elkötelezett híve a sportnak, és az egészséges életmódnak.

Most hat hétig kínálja ingyenesen elérhető programját, ami edzéstervet, egészséges táplálkozási tanácsokat, alvási meditációkat tartalmaz. A Centr nevezetű aplikáción könnyedén csatlakozhatnak az életmód váltók.

Thor comes to the rescue on at home workouts as @chrishemsworth makes his fitness app @CentrFit available for FREE! Hammer time https://t.co/bWUIOVlQ7U pic.twitter.com/hUhscvFxtx