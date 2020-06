A spanyol Marca összeállította a 21. század legnagyobb férfi sportolóit.



Ki minden idők legnagyobb sportolója?



Alighanem ezt roppant nehéz eldönteni, hiszen figyelembe kell venni a különböző sportágakat, mivel egy sportoló lehet sikeres egyéni vagy csapat szinten egyaránt. És akkor még nem esett szó a korszakokról, hiszen minden sportágnak megvan a maga korszakos zsenije vagy zsenijei.



A spanyol Marca azonban megpróbálkozott a lehetetlennel és összegyűjtötte, illetve rangsorolta a 21. század legnagyobb sportembereit. Ugyan a listán csupán a férfi sportolókat rangsorolták, de valószínűleg így sem lehetett könnyű dolguk a spanyol újságíróknak.



Érdekesség, hogy magyar sportoló is helyet kapott a legnagyobbak között, ugyanis a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Kásás Tamás a 80. a listán. A vízilabda élő legendája egyébként a sportág egyetlen képviselője a listán.



De hogy kiket tartalmaz még a lista? Kik fértek be a legjobb tizbe? Ki a legnagyobb az összes közül? Azt máris mutatjuk!



Íme, a 21. század legnagyobb férfi sportolói:



100. Luka Doncic - szlovén - (Kosárlabda)



99. Koszuke Kitadzsima - japán - (Úszás)



98. Vladimir Klicsko (Ökölvívás)



97. Sébastien Ogier (Raliversenyző)



96. Brooks Koepka (Golf)



95. Mark Cavendish (Országúti kerékpár)



94. Tony Parker (Kosárlabda)



93. Luis Amado (Futsal)



92. Alessandro Falcao (Futsal)



91. Luka Modric (Labdarúgás)



90. Mo Farah (Atlétika)





(Kép: Robin Pope/NurPhoto via Getty Images)



89. Adam Peaty (Úszás)



88. Stan Wawrinka (Tenisz)



87. Dan Carter (Rögbi)



86. Alex Honnold (Sziklamászó)



85. Mikkel Hansen (Kézilabda)



84. Manu Ginóbili (Kosárlabda)



83. Wayde van Niekerk (Atlétika)



82. Tom Boonen (Országúti kerékpáros)



81. Rory McIlroy (Golf)



80. Kásás Tamás (Vízilabda)





(Kép: MTI/Kovács Tamás)



79. Jorge Lorenzo (MotoGP)



78. Caeleb Dressel (Úszás)



77. Gennagyij Golovkin (Ökölvívás)



76. Pau Gasol (Kosárlabda)



75. Lin Dan (Tollaslabda)



74. Alex Rodriguez (Baseball)



73. Jiri Jezek (Paralimpiai kerékpárversenyző)



72. Jamie Dwyer (Gyeplabdajátékos)



71. Javier Gómez Noya (Triatlonista)



70. Martin Fourcade (Sílövészet)



(Kép: Christian Manzoni/NordicFocus/Getty Images)



69. Óscar Freire (Országúti kerékpáros)



68. Stephen Curry (Kosárlabda)



67. Iker Casillas (Labdarúgás)



66. Ryan Lochte (Úszás)



65. Ben Ainslie (Vitorlázás)



64. Sidney Crosby (Jégkorong)



63. Ashton Eaton (Atlétika)



62. Hanjú Juzuru (Műkorcsolya)



61. Toni Bou (Motorversenyző)



60. Peyton Manning (Amerikaifutball)





(Kép: Andy Lyons/Getty Images)



59. Hermann Maier (Síelés)



58. Gilberto „Giba” Godoy (Röplabda)



57. Peter Sagan (Országúti kerékpáros)



56. Phil Mickelson (Golf)



55. Kevin Durant (Kosárlabda)



54. Pieter van den Hoogenband (Úszás)



53. Richie McCaw (Rögbi)



52. Xavi Hernández (Labdarúgás)



51. Andy Murray (Tenisz)



50. Sébastian Loeb (Autóversenyző, Rali)





(Kép: Joan Cros/NurPhoto via Getty Images)



49. Conor McGregor (MMA)



48. Alejandro Valverde (Országúti kerékpáros)



47. Dirk Nowitzki (kosárlabda)



46. Fernando Alonso (Forma 1)



45. David Rudisha (Atlétika)



(Kép: Paul Gilham/Getty Images)

44. Fabian Cancellara (Kerékpáros)

43. Barry Bonds (Baseball)

42. Daniel Dias (Paralimpiai úszó)

41. Bradley Wiggins (Kerékpáros)

40. Alistair Brownlee (Triatlon)

39. Stéphane Peterhansel (Tereprali versenyző)



38. Ian Thorpe (úszás)



37. Andrés Iniesta (Labdarúgás)



36. Ricardinho (Futsal)



35. Vincenzo Nibali (Országúti kerékpáros)



(Kép: Jean Catuffe/Getty Images)

34. Hisám el-Gerúzs (Atlétika)



33. Sebastian Vettel (Forma 1)



32. Shaquille O'Neal (Kosárlabda)



31. Kelly Slater (Szörfözés)



30. Floyd Mayweather (Ökölvívás)





(Kép: Christian Petersen/Getty Images)



29. Alberto Contador (Országúti kerékpáros)



28. Tim Duncan (Kosárlabda)



27. Kenenisa Bekele (Atlétika)



26. Teddy Riner (Judo)



25. Zinedine Zidane (Labdarúgás)



24. Nikola Karabatic (Kézilabda)



23. Ucsimura Kóhei (Tornász)



22. Ronaldinho (Labdarúgás)



(Kép: Adam Davy - PA Images via Getty Images)



21. Marcel Hirscher (síelés)



20. Kilian Jornet (Túrasíző)



19. Ronaldo Nazário (Labdarúgás)



18. Tom Brady (Amerikaifutball)



17. Chris Froome (Országútikerékpár-versenyző)



16. Manny Pacquiao (Ökölvívás)



15. LeBron James (Kosárlabda)



(Kép: Chris Elise/NBAE via Getty Images)



14. Eliud Kipchoge (Hosszútávfutó)



13. Michael Schumacher (Forma 1)



12. Marc Márquez (Gyorsasági motorversenyző)



11. Novak Djokovic (Tenisz)



10. Cristiano Ronaldo (Labdarúgás)





(Kép: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)



9. Valentino Rossi (Motorversenyző, MotoGP)



8. Lewis Hamilton (Forma 1)



7. Lionel Messi (Labdarúgás



6. Tiger Woods (Golf)



5. Kobe Bryant (Kosárlabda)



4. Rafael Nadal (Tenisz)



3. Roger Federer (Tenisz)



2. Usain Bolt (Atlétika)



1. Michael Phelps (Úszás)



(Kép: Ian MacNicol/Getty Images)

Ön szerint ki a 21. század legnagyobb sportolója? Írja meg nekünk kommentben!

Forrás: givemesport

Borítókép: Getty Images