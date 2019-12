Az olimpiával ellentétben a jövő évi tokiói paralimpia maratoni versenyeit nem viszik el a japán fővárosból.

A tokiói szervezők csütörtökön egyeztettek a Nemzetközi Paralimpiai Bizottsággal, melynek elnöke, Andrew Parsons a tárgyalást követően jelentette be a döntést. A sportvezető elmondta, a papalimpia maratoni viadalait közel egy hónappal az olimpia zárása után rendezik, és szeptember 6-án az időjárás várhatóan enyhébb lesz az augusztus elején megszokottnál. Parsons azt is hangsúlyozta, hogy a kérdést igyekeztek alaposan körüljárni, és a versenyzőket is megkérdezték, akik jelezték a bizottságnak, hogy Tokióban akarnak szerepelni.



A megbeszélésen a paralimpia programját némileg módosították, így triatlonosok augusztus 29-én és 30-án sorra kerülő versenyei helyi idő szerint 7.30 helyett 6.30-kor rajtolnak majd. A multisporteseményen öt maratonit rendeznek, valamennyit a szeptember 6-i zárónapon, s a mostani megállapodás szerint az első szám rajtja 6.30-kor lesz.



"Most, hogy a paralimpiai maratonik helyét és idejét véglegesítettük, a szervezőkkel és a város vezetésével azon fogunk dolgozni, hogy az utolsó napon egy igaz fesztivált varázsoljunk az utcákra, amit Tokió lakói is élvezni fognak" - mondta Parsons.



A tokiói olimpia gyalogló és maratoni számainak a fővárostól 800 kilométerre északra fekvő Szapporó ad majd otthont.

