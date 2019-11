Nem mindennapi eset történt Rochesterben. Egy férfi betört egy idős asszonyhoz, azzal azonban nem számolt, hogy a 82 éves Willie Murphy nem adja olcsón a bőrét.

A nyugdíjas hölgyhöz este kopogott be egy férfi azzal az indokkal, hogy rosszul érzi magát, és hívjon neki mentőt. A testépítő rájött, hogy a férfi át akarja verni, ezért az orvosi szolgálat helyett a rendőrőket tárcsázta. A rabló ezen olyan mértékben feldühödött, hogy egyből betört az asszony házába, Murphy azonban nem ilyedt meg.

Ami ezután következett arra aligha számított a rosszfiú. A díjnyertes testépítő elbújt a sötétben, majd egy határozott mozdulattal az épp keze ügyébe kerülő asztalt vágta a fickóhoz.

Amikor a bútordarab kettétört, Murphy saját testsúlyát használta a támadó ártatlanításához: egy laza mozdulattal felugrott a hátára, majd szökdeléseket végzett rajta.

Sorsát a továbbiakban sem bízta a véletlenre a högy. Keresett egy nagy doboz sampont, amit az akor már áldozattá váló betörő arcába nyomott. Ezt követően pedig egy seprű nyelével próbálta kitessékelni a fickót.

Biztosak vagyunk benne, hogy ezek után a férfi már örömmel konstatálta, hogy megérkeztek érte a zsaruk.

A betörőnek azonban még várni kellett néhány percet az elszállítására, mert a rendőröknek annyire megtetszett a hős asszony akciója, hogy előbb nyomtak vele egy szelfit.

Ms. Murphy standing shoulder to shoulder with Genesee Section Officers after an intruder attempted to break into her home. Ms. Murphy is tough as nails & fended off the intruder. Ms. Murphy standing with some of the officers that responded to her home. pic.twitter.com/1gr8KfWZ4d