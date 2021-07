„A remény szimbólumai” – így nevezte a NOB elnöke a Menekültek Olimpiai Csapatának tagjait 2016-ban. Idén összesen 29 sportoló állhat rajthoz ebben a csapatban, köztük elképesztő nők, akiknek története mindannyiunk számára motiváló lehet.

A koronavírus-járvány óriási csapást mért a sportvilágra: számos esemény mellett a 2020-as tokiói nyári olimpiát is elhalasztották. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság azután hozta meg ezt a döntést, hogy több nemzet is kérvényezte. A történelem során korábban csak három olimpiát nem rendeztek meg (1916, 1940, 1944), valamennyi a háborúk miatt maradt el. A legújabb döntések értelmében a jövő héten kezdődő eseményen a sportolók zárt kapuk mögött, közönség nélkül mérkőzhetnek meg a sportvilág legértékesebb medáljaiért. Az olimpiai kvalifikáció normális körülmények között is embert próbáló feladat, hát még akkor, amikor a világ a feje tetejére áll.

Néhány sportolónak ráadásul olyan életkörülmények mellett kellett csúcsformába hoznia magát, amely még több akadályt állított eléjük az álmaik felé vezető úton. Ők azok, akik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) zászlaja alatt, a Menekültek Olimpiai Csapatában vehetnek részt a versenyen. A NOB idén 55 jelöltből választotta ki azt a 29 sportolót, aki megkapta az indulás jogát. Közülük mutatunk be 7 szupernőt.

Rose Nathike Lokonyen, atlétika

Rose Nathike Lokonyen már 2016-ban is részt vett az olimpiai játékokon, vagyis az első Menekültek Olimpiai Csapatának is a tagja volt. Ráadásul az a megtiszteltetés érte, hogy a megnyitó ünnepségen ő lehetett a csapat zászlóvivője. Nathike Dél-Szudánban született és az észak-kenyai Kakuma menekülttáborában nőtt fel. 2016-ban egy a menekülttáborban megrendezett, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Tegla Loroupe Alapítvány által szervezett sportversenyen sikerült megszereznie az olimpia kvótát. Nathike ekkor az 5000 méteres távon nyert, amelyet mezítláb futott le. A nyári játékokon a 800 méteres síkfutás mezőnyében szerepelt, és a futamában a hetedik helyen végzett. Idén az a célja, hogy ezen az eredményén javítson, és minimum két versenytársát sikerüljön megelőznie az előfutamban.

