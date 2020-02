Pető Tibor, a Magyar Evezős Szövetség (MESZ) elnöke az esemény keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az olimpia miatt a mostani év az evezősök számára is speciális: az ötkarikás kvalifikációs és pótkavilifációs versenyek miatt korán kezdődött a felkészülés, és a legjobb versenyzők a melegvízi edzőtáborban már vízen vannak. Összességében "jó kis ergométeres versenyt" ígért február 22-23-ára, és hozzátette: az ob fontos állomása a felkészülésnek.



Fotó: Sport365.hu



Az elnök kiemelte, hogy létesítményeit és eszközeit tekintve most már európai színvonalon van a magyar evezés, köszönhetően az államtól az infrastruktúra fejlesztésére tavaly kapott egymilliárd forintos extra támogatásnak, amelyből 800 milliót hajókra és lapátokra költöttek, a fennmaradó 200 milliót pedig többek között mikrobuszokra és ergométerekre.



Pignitzky Borbála főtitkár ismertette, hogy az ob-ra 30 klub közel ezer versenyzőjét várják, és a program szerint az első napon az igazolt ép és paraevezősök, az egyetemisták, a másodikon a veterán és az amatőr versenyzők mérik össze tudásukat. Hozzátette: ezúttal is egy VIP-futammal bontják meg a szoros menetrendet, ebben többek között Kiss Balázs világbajnok birkózó, Bernek Péter rövidpályás világbajnok úszó, Székely Mózes, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Szövetség főtitkára és Sárfalvi Péter helyettes államtitkár is részt vesz majd.



A profik között ott lesz a mezőnyben a könnyűsúlyú egypárban Európa-bajnok és ötszörös világbajnoki érmes evezős, Galambos Péter, aki normálsúlyú egypárban szeretne kijutni a tokiói olimpiára.



"Egy négyhetes törökországi edzőtáboron vagyunk túl, és mivel négy kiló plusz jött föl rám, és az egyéni legjobbamat sikerült meghúznom ergométeren, bízom abban, hogy a jó formámat sikerül átültetnem a vízre is" - jelentette ki Galambos.



Rendeznek futamot a paraevezősök számára is, többek között az a Pető Zsolt, ergométeres világ- és Európa-bajnok paraevezős is rajthoz áll, akinek idei nagy célja, hogy áprilisban kvótát szerezzen a tokiói paralimpiára. Mivel február 22. a Magyar Parasport Napja, ezért a fehérvári versenyen tiszteletét teszi majd Mike Peters, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság ügyvezető igazgatója is.



Az olimpiai kvalifikációról a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy március elején az olaszországi Sabaudiában tartanak egy válogatót, ahonnan a legjobb magyar versenyző utazhat az európai kvalifikációs versenyre, majd a végső pótkvalifikációra. Pető Tibor elnök szerint reális esély van arra, hogy Tokióban lesz magyar evezős.



Borítókép: facebook/Magyar Ergométer Szövetség