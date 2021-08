Augusztus 8-án a záróünnepséggel hivatalosan is lezárult a tokiói olimpia. Az ötkarikás játékok magyar szempontból kiemelkedő eredményt hozott. Magyarország hat arannyal, hét ezüsttel és hét bronzzal a 15. helyen zárt a tokiói olimpia éremtáblázatán, melyen az Egyesült Államok küldöttsége végzett az élen.

Az 1996-os atlantai játékok óta, amikor eggyel több, 21 dobogós helyezés született, rendre kevesebb volt a medálok száma. A 2000-es sydneyi olimpián és a 2004-es athénin 17-17, Pekingben 2008-ban tíz, Londonban 2016-ban 18, míg legutóbb, Rióban 2016-ban 15 érmet nyert a magyar csapat.

