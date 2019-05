Koch Máté „varázsütésre” megindulva győzte le a felnőttvilágranglista-vezetőt

„Elsőéves juniorként, a heidenheimi világkupa-verseny elődöntőjében kaptam ki tőle, tehát vissza akartam vágni. Tizenegy-ötre vezetett, a közönség és a bírók is ellenem voltak. Semmire nem gondoltam, csak arra, hogy ne megalázó vereséget szenvedjek… Aztán, szinte varázsütésre már tizennégy-tizennégyet mutatott az eredményjelző, amikor az utolsó tust is be tudtam vinni” − meséli a Koch Máté, miután legyőzte a párizsi vk-versenyen a világranglista-vezető francia Yannick Borelt. A 19 éves párbajtőröző végül harmadik helyen zárt, ezzel élre ugrott a magyar ranglistán, így biztosan ott lehet a budapesti felnőtt-világbajnokságon.

A 19 éves párbajtőröző, Koch Máté pályafutása második bronzérmét szerezte a felnőtt világkupa-sorozatban: 2016-os, heidenheimi sikere után Párizsban állhatott fel a dobogóra.

Azt eddig is lehetett tudni, hogy a Vasas SC sportolójában rengeteg lehetőség rejlik, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az utánpótlás-korosztályokban csapatban kadét Európa-bajnok lett, a juniorok között pedig Európa- és világbajnok, kétszeres Eb- és egyszeres vb-bronzérmes, míg egyéniben kontinensbajnokságot és világbajnoki harmadik helyet szerzett.

Mindazonáltal, amit Franciaországban művelt, azt nehéz szavakba önteni...

Fotó: hunfencing.hu