Sajtóhírek szerint – a katalán tévé nyomán a Marca is lehozta – hatalmas a gond Barcelonában.



Dembélé távozásán túl érzékeny veszteség, hogy a 60 milliós befektetést ígérő német alap végül visszalépett.



Pedig kulcsfontosságú lett volna a támogatásuk, ami az életképességi tervben is szerepelt. Anélkül ugyanis a függőben lévő játékosokat – ide tartoznak az újak mellett azok is, akik hosszabbítottak – nem fogják tudni regisztrálni. Összesen egyébként így 13 bevethető futballistája maradna a katalánoknak.



Laporta elnök maga veszi kézbe az ügyet, miközben a marketing-osztály alternatív bevételi források után néz. Az eredeti terv az lett volna, hogy a Barca Studios 16 százalékáért cserébe fizetett volna 60 milliót a német cég, de ez az üzlet meghiúsult.



Borítókép:Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images