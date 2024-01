Sokáig epekedve várta a Real Madrid, hogy felépüljön sérüléséből a nyári nagy igazolásuk, Arda Güler.



A török támadó középpályás az Arandina elleni kupameccsen be is mutatkozhatott, majd az Atlético Madrid ellen is kapott perceket, ez azonban messze nem az a játékidő, amire a fiatal vágyik.

A 18 éves játékos első meccsén 60 percet kapott, majd a matracosok ellen a hosszabbításban hozta csak be Ancelotti, a Barcelona, Almeria és az Atlético elleni kupameccsen pedig egy percet sem kapott.

A SPORT értesülései szerint a játékos frusztrált a kevés lehetőség miatt, ugyanis a felépülése ideje alatt tanúsított bánásmódból arra következtetett, hogy sokkal nagyobb szerepe lesz, ha újra egészséges.

A lap arról számol be, hogy Güler jó ötletnek tartaná, hogy tavaszra kölcsönadják valahová, hogy felvegye a ritmust és megkapja a szükséges játékidőt. Ezt azonban a Real Madrid nem támogatja, ugyanis félnek, nehogy újabb sérülést szenvedjen.

A török számára kétségtelenül közrejátszik a nyári Európa-bajnokság is, ugyanis ahhoz, hogy meghívást kapjon a tornára, szüksége lesz arra, hogy mutasson valamit a pályán.

Fotó: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images