Oscar De La Hoya elmondta véleményét Canelo John Ryder elleni egyhangú döntéssel elért győzelméről - és mondhatjuk, hogy nem volt lenyűgözve.

Canelo visszatért hazájába, hogy a mexikói Guadalajara telt házas Estadio Akronjában 50 ezer néző előtt megvédje szuperközépsúlyú bajnoki címét. A mexikói teljesítményét úgy lehetne összefoglalni, hogy szolid, de nem látványos. Canelo a mérkőzés nagy részében dominált, de ez nem volt az a teljesítmény, amire vágyott volna hazai szurkolótábor - de Rydernek nagy érdemei lehetnek ebben.

Canelo a második menetben eltörte Ryder orrát, az ötödikben pedig padlóztatta, s a legtöbben azt hitték, hogy közel a vége. A brit azonban hihetetlen bátorságról tett tanúbizonyságot. A hivatalos pontozás 120-107, 118-109, 118-109 lett.

A mérkőzés felépítése természetesen összehasonlítást vonzott azzal, amikor Julio Cesar Chavez 1993-ban az Estadio Azteca-ban, becslések szerint 134 000 néző előtt küzdött Greg Haugen ellen. Azon az estén Chavez brutális bemutatót tartott, és 15 percnyi büntetés után az ötödik menetben megállította Haugent.

A végső gongszó után De La Hoya gyorsan összehasonlítást tett Alvarez és Charvez között.

„Senki sem lesz olyan, mint Julio Cesar Chavez."



Nadie jamás va a ser Julio César Chávez

No body will ever be @Jcchavez115