Köztudott, hogy habár Laporta szerint már megmenekült a klub, a Barcelona továbbra is nehéz anyagi helyzetben van, ezen pedig a La Liga FFP-szabályozása sem segít.



A katalán klubnál jelenleg nincs tökéletesen lefedve a jobbhátvéd pozíciója, a szurkolók pedig előálltak egy megoldással. Több drukker is azt kezdte pedzegetni Twitteren, hogy a szabadon igazolhatóvá vált Adama Traoré visszahozatala nem lenne rossz döntés, ugyanis remek kiegészítő ember lenne a jobbszélen.

„Ő lehetne a jobbhátvédünk! Megvan a fizikuma, a sebessége és remekül ad be.”



„Nem gondolom, hogy rossz opció lenne, mint jobbhátvéd.”



„Bontsunk szerződést Ferránnal és igazoljuk le őt!”

Barcelona should sign Adama and use him as a right back pic.twitter.com/dki3S4uoIy