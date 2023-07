Szoboszlai Dominik átigazolása igazi szenzációként söpört végig a magyar médián, ám ami még érdekesebb, külföldön is legalább ekkora beszédtémát szolgáltatott a ’Pool szerzeménye.



A sportbible.com most kifejtette, miért lehet kiemelten nagy szüksége Dominikra a Mersey-partiaknak januárban és februárban.

Ahogy rámutatnak, Mohamed Salah ebben az időszakban az Afrika-kupán fog szerepelni, ez pedig hagyományosan nagy veszteség az angolok számára.

Szoboszlai egy rendkívül sokoldalú, támadásban is hatásosan bevethető játékos, ahogyan azt ő is elmondta több alkalommal.

Ezt felismerte a Liverpool is, és könnyen lehet, hogy az egyik indokuk az volt az átigazolása mellett, hogy remekül tudja majd helyettesíteni az egyiptomi támadót a télen.

Dominik korábban a Lipcsében is játszott a támadóharmad jobb oldalán, ami Salah preferált posztja, így nem kell félnünk attól, hogy megilletődne, ha Klopp ott számítana rá az „ínséges időkben”.

This right side would be pure vibes



Trent Alexander-Arnold

Dominik Szoboszlai

Mo Salah pic.twitter.com/pv6nCjIipP