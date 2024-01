Lionel Messi három évvel ezelőtt megnevezett négy játékost a Premier League-ben, akik nagy dolgokra hivatottak.

Sok évvel ezelőtt a nyolcszoros aranylabdás is még csak egy fiatal tehetség volt, és Messi rendszeresen bizonyította, hogy éles szemmel figyeli a tehetségeket.

És már 2020-ban is kiemelt a Premier League-ben éppen felfele törekvő fiatalok közül párat.

Messi részt vett a Topps-szal közös projektben, és saját Bajnokok Ligája kártyákat tervezett.

Néhány kártya a karrierje "Legnagyobb pillanatait" helyezte a középpontba, de mások a "Legnagyobb tehetségeket" és a "Fiatalok felemelkedését" is bemutatták.

Messi összesen 15 izgalmas fiatalt nevezett meg, majd minden játékosról mondott egy-egy mondatot, és arról, hogy mit tudnak letenni az asztalra.

Ousmane Dembele, Frenkie De Jong, Kylian Mbappé és Joao Felix is megkapta az elismerést az argentintól.

De a Premier League-ben szereplő játékosok közül Messi Trent Alexander-Arnoldnak, Phil Fodennek, Christian Pulisicnek és Mason Mountnak adott elismerést.

Messi a 2018/19-es Bajnokok Ligája elődöntőjében Alexander-Arnolddal került szembe a pályán, és azt mondta, hogy "lenyűgözően megy előre", miközben "a jövőnek" nevezte őt.

Továbbra is ő a Liverpool fő kreatív ereje, és most már angol mezben is teszi a dolgát.

Foden kivirult Pep Guardiola irányítása alatt, akit Messi jól ismer, és az argentin helyesen jósolta meg, hogy "elképesztő dolgokat fog csinálni", mivel a Manchester City minden címet besöprő csapatának szerves részévé vált.

Messi dicsérte Pulisic "agilitását", és azt mondta, Mountban megvan a potenciál, hogy "az egyik legjobb" legyen.

Mindketten a Chelsea-nél játszottak akkoriban, és egy évvel később meg is nyerték a Bajnokok Ligáját.

Nyáron azonban mindketten távoztak, Pulisic 18 millió fontért az AC Milanhoz, Mount pedig 55 millió fontért a Manchester Unitedhez került.

Pulisic eddig hat gólt szerzett a Serie A-ban, míg Mount még nem igazán mutatta meg a képességeit a United csapatában, és elég gyakran hátráltatják őt különböző sérülések.



