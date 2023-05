Azt ugyan még mindig nem tudni marad-e, vagy megy, de nem túlzunk, ha azt mondjuk: napjainkra Ilkay Gündögan a Manchester City történelmének szerves részévé vált, amióta 2016-ban Angliába szerződött. A hétvégi Leeds United elleni bajnokin duplázó futballistát, Pep Guardiola is méltatta a klub hivatalos oldalának.

„Emlékszem arra a szezonra, amikor megnyertük a második Premier League címünket Fernandinho sérült volt hosszú ideig és Ilkay ugrott be védekező-középpályásnak. Talán a Burnley ellen játszottunk, ő pedig lenyűgözően teljesített a hosszú labdáival, posztján végzett munkájával. Volt egy olyan érzésem, hogy az ő produkciója nélkül aligha hoztuk volna össze a címet.”

Our Move of the Match against Leeds! @IlkayGuendogan ???? @Mahrez22 @Sure | #ad pic.twitter.com/bWv3nYUfzv