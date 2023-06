Jack Grealish nevével volt hangos az elmúlt napokban a sajtó, a brit szélső elképesztő partit csapott, miután csapatával megnyerték a Bajnokok Ligáját.



A játékos a meccset követően Ibizára utazott bulizni, majd társai segítségével tért vissza Angliába, hogy részt vegyen a klub által szervezett felvonuláson, ahol tovább folytatta a bulizást.

Jack Grealish had to be held up by Kyle Walker as he left their hotel in Ibiza on Monday morning, before being offered a wheelchair by staff at the airport. pic.twitter.com/1chmyIE8cf