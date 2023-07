Mbappé jövője a PSG csapatánál erősen kérdéses, hiszen a játékos szerződése lejártával ingyen távozna jövőre, ezt pedig a klub nem szeretné, ezért ha nem hosszabbít, még idén eladják.



A játékos nyaralását tölti, ezért jelenleg az üzengetésektől hangos a sajtó, de egyre több forrás véli úgy, hogy nem lesz kibékíthető a párizsi klub és a játékos.

A legnagyobb érdeklődő Mbappéért a Real Madrid, ők azonban idén nyáron még nem biztos, hogy tudnának lépni felé, ezért más kluboknak is megvan az esélye arra, hogy megkaparintsák.

A Liverpool a hírek szerint bepróbálkozhat a játékosnál, az Independent azonban úgy tudja, hozzájuk nem szívesen menne Kylian, aki sokkal inkább az Arsenalt részesítené előnyben.

If Kylian Mbappé were ever to go to the Premier League, Arsenal would actually be his first choice.



He likes the evolution of Mikel Arteta's team and would enjoy the challenge of delivering the title to the Gunners again.



(Source: @Independent) pic.twitter.com/lFsEtk7uFM