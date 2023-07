A PSG-nél is javában zajlik a megfelelő csapat összeállítása a következő idényre. Habár most mindenki az Mbappé-üggyel foglalkozik, a klubnak meg kell erősítenie a csapat gyenge részeit.



A Foot Mercato arról számolt be, hogy a párizsiak kiszemelték maguknak Bernardo Silvát, a Manchester City portugál játékosát.

Állítólag egy igazán impozáns ajánlatot is küldtek az angoloknak, amelyben két játékost, Marco Verrattit és Gigi Donnarummát kínálták fel Bernardóért.

Már maga az ajánlat is hihetetlennek tűnik, az pedig pláne, hogy a Manchester City gondolkodás nélkül elutasította azt.

Az angol klub korábban egyértelműen kijelentette, hogy a Mahrez-Bernardo párosból csak az egyikőjük távozhat, mindketten semmiképp. Mahrezért a szaúdiak érdeklődnek, a portugálért pedig a PSG-n kívül a Barcelona is.

