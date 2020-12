Alekszandra Szoldatova, a ritmikus gimnasztika négyszeres orosz világbajnoka befejezte sportpályafutását.

"Hivatalosan is bejelentem karrierem végét, ez egy 16 évig tartó csodálatos utazás volt. Nincs mit megbánnom, elértem azt, amiről nem is álmodhattam gyerekkoromban" - nyilatkozta a 22 éves Szoldatova, aki vb-címei mellé három Európa-bajnoki győzelmet is begyűjtött.



Hozzátette, csak a versenyzői pályáját zárja le, a torna világát nem hagyja el.

FIG Official - 34th Rhythmic Gymnastics World Championships, Stuttgart (GER), September 7-13, 2015Be sure to favorite and thumbs up the video and leave a com...