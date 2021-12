Az Alexandra Palace újra megnyitja kapuit a világ legjobb dartsosai és a világ talán legjobb hangulatú sportrendezvénye előtt. December 15. és január 3. között zajlik az esemény, amit természetesen a Sport TV élőben közvetít.

Egy évvel ezelőtt csak a nyitó napon láthattunk nézőket a londoni Alexandra Palace-ban, vagy ahogyan a rutinosabb szurkolók hívják, az Ally Pallyben. Az idén azonban december 15-től újra átélhetjük a csodát, amit a dartsvilágbajnokság jelent december második felében. A nézőknek be kell tartaniuk a verseny covidprotokollját, de ott lesznek a sörpadoknál a jelmezbe bújt szurkolók, felrobban majd a nézőtér, amikor felcsendül a darts ikonikus himnusza, a Chase the Sun, táncol és ünnepel majd mindenki, amint Gerwyn Price, Peter Wright, Michael van Gerwen és a többiek dobálják majd sorban a száznyolcvanakat.

Az elmúlt négy évben négy különböző bajnokot avattak (Rob Cross, Michael van Gerwen, Peter Wright és Gerwyn Price), nem igazolódott be az, amit Phil Taylor visszavonulása után sokan gondoltak, így nem lett Van Gerwen a sportág új egyeduralkodója.



Most is akad 8-10 versenyző, akinek a győzelme nem lenne hatalmas meglepetés. Sőt, érdemes túlnézni az esélyesek mezőnyén, mert nem akármilyen karaktereket találunk. Például Fallon Sherrockot, aki két éve első hölgyként nyert meccset a vb-n, rögtön két fordulót is ment, azóta pedig a sportág egyik legismertebb alakja lett, többször is bizonyította, nem a véletlen műve volt a 2019. decemberi szereplése.

A tornán új Európa-csúcsot is ünnepelhetünk, hiszen a német Fabian Schmutzler az iskolai téli szünetet tölti Londonban: 16 évesen és két hónaposan lesz ott a legjobbak között, és a vb-k történetének második legfiatalabb versenyzője lesz az ausztrál Mitchell Clegg után, aki egykor 16 évesen és egy hónaposan debütált.

Ezzel szemben Paul Kim lassan 68 évesen dönt korrekordot, Steve Beaton pedig zsinórban 31. vb-szereplésére készül, amiből ez a 21. PDC-vb. Ebben egyedülálló a mezőnyben. Sőt Raymond és Kay Smith párosával a torna történetében először apa és fia is indul egy vb-n.

Az összdíjazás az előző vb-hez képest változatlan, 2,5 millió fontot osztanak szét a versenyzők között, amiből a bajnok 500 ezret tehet zsebre. Sőt, az egyik szponzor felajánlott 100 ezer fontot arra az esetre, ha egy versenyzőnek sikerülne a vb-történelemben először ugyanazon a tornán kétszer is kilencnyilast dobnia, ötven jutna belőle annak, aki összehozza ezeket, 25 ezer egy szurkolónak és további 25 ezret fordítanának jótékony célra. Már csak ezért is szurkolhatunk, hogy a kommentátorcsapatot ismét halljuk megőrülni egy-egy kilencnyilas során. Eddig 10 kilencnyilas volt a vb-k történetében, és Michael van Gerwen volt a legközelebb a duplázáshoz 2012-ben, de akkor elhibázta a dupla 12-es kiszállót.

A Sport TV jóvoltából nem maradunk le a vb egyetlen fontos momentumáról sem, december 15-től minden játéknapon jövünk az élő közvetítésekkel Bartha Zoltánnal, Fülöp Lászlóval, Gyulai Miklóssal, Vereczkey Lajossal és Ziegenhám Medárddal. A szerdai nyitó napon máris látjuk a címvédő és világranglistavezető Gerwyn Price-t, illetve a kétszeres világbajnok Adrian Lewist is. A döntőt január 3-án rendezik.

PDC-dartsvilágbajnokság: december 15. és január 3. között a Sport TV-n!

Az első játéknap: december 15., szerda 20:00, Sport1 (élő)

Forrás: Sport Tv

Borítókép: pdc.tv