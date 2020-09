Póta Georginával, aki több mint tíz év légióskodást követően a nyáron egy évre a magyar bajnok SH-ITB Budaörs SC asztalitenisz-csapatába igazolt, a címvédés az együttes célja.

A kétszeres Európa-bajnok, Bajnokok Ligája-győztes, többszörös olimpikon játékos június elsején adott életet első gyermekének, Reginának, akinek születése óta hétfőn vett részt az első edzésén.



"A 2020-as esztendő jelentős kihívásokkal teli mindenki számára, de nekem egyben nagyon örömteli is kislányom születése miatt - mondta a keddi sajtótájékoztatón a 35 éves játékos. - Több mint tíz évet játszottam külföldön, és nagyon örülök, hogy egy ilyen profi klubhoz tudok hazatérni. Nagyon remélem, hogy sok sikert érünk el közösen."



Kiemelte: új csapattársai közül Fazekas Máriával és Lovas Petrával már játszott együtt, szerinte kiegészítik egymást és jól össze fognak tudni dolgozni.



"A cél, hogy ismét megnyerjük a magyar bajnokságot és a nemzetközi porondon is minél tovább tudjunk menetelni." - jelentette ki.



Az MTI érdeklődésére az asztaliteniszező elárulta, gyermeke sokat alszik, és már összeszoktak, így szerinte nem lesz akadálya annak, hogy folytassa az edzéseket.



"Fokozatosan akarok visszajönni, nem szeretném kockáztatni a sérülést. A tegnapi tréning tapasztalata, hogy a kezem szerencsére jó, nem felejtettem el pingpongozni, a lábmunkámon kell majd sokat dolgozni" - tette hozzá.

Szvitán Krisztina, a szakosztály vezetője úgy fogalmazott: nagyon örül, hogy egy Póta Georgina szintű játékosnak opció lehetett, hogy náluk folytassa a pályafutását. Egyelőre egy idényre állapodtak meg.



A BL mostani kiírásában a Budaörsre egy oda-visszavágós párharc vár a csoportkörbe kerülésért, ellenfele a volt budaörsi Madarász Dórával felálló francia Lille lesz, októberben.



Somlyó Gergely, az 1924-ben alapított, hét szakosztályt működtető Budaörsi SC elnöke kiemelte, hogy a mostani bizonytalan helyzetben nehéz tervezni, de ők optimistán vágnak neki az idénynek. Ahogy fogalmazott, a klub zászlóshajója az asztalitenisz-szakosztály, amely idén januárban felért a csúcsra azzal, hogy három játékosa is tagja volt az olimpiai kvalifikációt szerzett női válogatottnak.



Hozzátette ugyanakkor: sportszakmailag ugyan a legsikeresebb évük volt az idei, de anyagi téren nehézségekkel küzdenek, ez részben a járványhelyzet következménye. Azt mondta, keresik az új szponzorokat, s mindent elkövetnek, hogy a 2020/21-es szezon után is olyan csapatuk legyen, amilyet megszokott a közvélemény.



"Póta Georgina az elmúlt tíz év legeredményesebb magyar játékosa, nagy öröm számunkra, hogy minket választott" - jelentette ki, s ünnepélyesen átadott a játékosnak egy csapatmezt.



Nátrán Roland, a Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ) elnöke azt mondta: Póta visszatérése jó hír Budaörsnek és jó hír Magyarországnak is.



"Nem túlzás azt állítani, hogy ma az országban a legfontosabb női klub a Budaörs SC. Nemcsak az élsportja, hanem az utánpótlásnevelése és a széles amatőr bázisa miatt is." - fogalmazott.

Hangsúlyozta, a MOATSZ minden tőle telhetőt megtesz, hogy támogassa az egyesületben folyó munkát, ennek része egy új, nagy nemzetközi versenyek és edzőtáborok megtartására is alkalmas csarnok felépítése. Ehhez a telket a budaörsi önkormányzat biztosítja, s már elkészültek a tervek is.



"Az összefogás adott, az Emmi sportállamtitkársága jóváhagyta a forrást, így már csak idő kérdése, hogy megkezdődjön a munka." - árulta el Nátrán Roland.



A hétfői eseményen Wittinghoff Tamás polgármester oklevelet adott át az olimpiai kvalifikáció megszerzéséért a csapattól 11 év után távozó Pergel Szandrának, valamint Fazekas Máriának és Szvitán Krisztinának.



A városvezető kiemelte: Budaörsön mindig is csak itthoni és határon túli magyar játékosok szerepeltek.

Borítókép: Facebook.com/ Magyar Asztalitenisz Szövetség