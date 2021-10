Kovács Zsófia döntős helyen áll felemáskorláton a Kitakjúsúban zajló torna-világbajnokság selejtezőinek első napján.

A magyar szövetség sajtóközleménye szerint a kétszeres Európa-bajnok "nem teljesen tiszta gyakorlatot" mutatott be hétfőn, néhány tizedpontot még lehet rajta javítani, ezzel együtt a 14,433 pont és a jelenlegi harmadik helyezése "több mint biztató" a fináléra nézve.

"Vegyes érzéseim vannak, mert szerettem volna összetettben elindulni, ott nagy esélyem lett volna a döntőre, azonban erre a lábsérülésem miatt nem volt lehetőségem. Ezzel együtt jól sikerült bemutatnom a gyakorlatomat, amelyben volt több apró hiba, így nem volt teljesen tiszta" - nyilatkozta Kovács Zsófia.

Hozzátette, jelenleg két kínai tornász előzi meg, ráadásul a britek és az amerikaiak már szintén végeztek, az oroszok és a brazilok viszont csak később kerülnek sorra a selejtezőben.

"Reménykedünk Zsófi döntőjében, én azt látom, hogy lehet esély rá, és ha ez összejön, akkor teljesítettük a fő célkitűzésünket. Jó gyakorlat volt, de akadtak benne apró hibák, az erősebbik leugrását mutatta be, ezen még néhány tizedet lehet javítani" - vélekedett Draskóczy Imre szövetségi kapitány.

Bácskay Csenge ugrásban jól teljesített, azokat a gyakorlatokat mutatta be, amelyekkel megnyerte a világkupa-sorozatot. Jelenleg 13,666 ponttal szintén a harmadik helyen áll. Altorjai Sándor csapatvezető beszámolója szerint a többi szeren Bácskay közepes formát mutatott, ezzel a negyedik forduló után az egyéni összetett 12. helyét foglalja el.

"Csengének jól sikerültek az ugrásai, azokat mutatta be, amelyeket a világkupákon beversenyzett. Neki az volt a feladata, hogy ezeket teljesítse. Jelenleg még nem lehet megbecsülni, hányadik helyen végez, mert sokan vannak hátra" - értékelt Draskóczy.

Székely Zójának több rontása is volt, így közvetlenül Bácskay mögött foglal helyet az egyéni összetett versenyben. A csapat negyedik tagja, az élete első felnőtt világbajnokságán szereplő Szilágyi Nikolett megilletődötten szerepelt, jól ugrott, de hibázott talajon és gerendán.

"Azt érzem a lányok esetében, hogy kicsit hiányzott belőlük az a lendület, az a tűz, amelyet vártam tőlük. Zsófi korlátpontszáma több mint biztató, főleg úgy, hogy lementek az amerikai és a brit versenyzők" - vélekedett Altorjai.

A női selejtezők hétfőn - magyar idő szerint - 16 órakor zárulnak, majd kedden folytatódnak. A férfiak mezőnyében kedden kezdődik és szerdán fejeződik be a kvalifikáció. Nemzetenként egy szeren legfeljebb három tornász mutatkozhat be, az egyéni összetett fináléba a legjobb 24 sportoló kerülhet be, de országonként maximum kettő, és ez utóbbi elv érvényesül a szerenkénti nyolcas döntőkben is.

