Peter Wright nyerte a 2022-es PDC darts-világbajnokságot.

A mérkőzést a világbajnok Wright kezdte jobban és kétszettes előnybe került. Michael Smith ezt követően előbb szépített, majd egyenlített. Az ötödik szett ismét a Wrighté lett, ez után azonban kétszer egymás után ellenfele nyert, ezzel először a mérkőzés során átvette a vezetést. A világbajnok ennek ellenére nem adta fel és 5-5-s állásnál ismét fordított, a 12. szettben pedig az első két leget megnyerve megtörte brit ellenfelét és végül megnyerte 7. szettjét, amellyel megnyerte a világbajnoki trófeát.





Peter Wright defeats Michael Smith 7-5 to secure his second World Championship title in a thrilling final and what a moment this is for Peter and his family



