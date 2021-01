Rakonczay Gábor egy évvel ezelőtt elhatározta, hogy nekivág az Atlanti-óceánnak, mindössze egy SUP-pal. 2020-ban nem járt sikerrel, feladta az expedíciót, viszont úgy tért vissza, hogy eldöntötte, amint lehetséges, újra nekivág a végtelennek. Bár már karácsony előtt vízre szállt volna, január elejéig csúszott az indulás.

A hajós az elmúlt napokban folyamatosan dokumentálta, hogyan halad az előkészületekkel, most úgy tűnik, minden adott az induláshoz.

Rakoncay Gábor szerdán Facebook oldalán számolt be az indulás pontos időpontjáról:

"Megvan az indulás időpontja: 2021. 01. 10. 06:00.

Holnap 18:30-tól lesz itt egy élő bejelentkezésem, ami alatt az összes felmerülő kérdést megválaszolom, meg össze foglalom, hogy mit és miért is csinálok a következő 2 hónapban egyedül az óceánon.



És persze mindenkinek nagyon köszönöm az eddigi szurkolást és bíztatást! Annak ellenére, hogy ez egy szóló expedíció, felemelő látni, mennyi bíztatást kapok.



Van egy meghatározó emlékem egy beszélgetésről, ami most az elmúlt napbokban többször eszembe jutott, remélem nem lesz túl érzelgős, de pár napra a két hónapos úttól ezt bocsássátok meg nekem.



Szóval, amikor a grönlandi 29 napos expedíción voltam, az út vége felé megkérdeztem egyik éjjel a sátorban a norvég srácot - aki a csapat kinevezett vezetője volt, - hogy szerinte lehet e tudni ki az aki megcsinálja és ki az, akivel esélyes hogy baj lesz? Nem sarkvidéki szakmai választ adott, de a lényege ez volt: “...az ember szemében látszódik, hogy túlélő típus-e vagy sem. Amikor megtudtam az út előtt, hogy lesz egy magyar is a csapatban, megnyugodtam. Mivel dolgoztam már pár illetővel a térségből és fejben mind brutál erősek voltak. Ha valakinek szimbolikusan mondva, le is esik a lába a meneteléstől, a hóna alá veszi azt és egy szó nélkül megy tovább. Miért? Mert ilyen típus. Benne van az a plusz amitől tovább megy, bármi is történjék.”

Akkor ott, felemelő érzés volt a nemzethez tartozni, oly messze bármilyen civilizációtól és azóta is ehhez próbálok felnőni. A norvég Rune-nek meg még mindig hálás vagyok, hogy helyre tette bennem, honnan is jöttem."

Borítókép: Facebook/Rakonczay Expedíciók